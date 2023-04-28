След от НКО

Число некоммерческих объединений на Кубани ежегодно растет и уже достигло 6,8 тыс. организаций. Из них более 30 работают в сфере агропромышленного комплекса. Эксперты уверены, что потенциал НКО в сфере сельского хозяйства не исчерпан. Наиболее перспективными направлениями взаимодействия агробизнеса и некоммерческих объединений они считают работу над совершенствованием законодательства, популяризацию агроспециальностей, продвижение сельскохозяйственной продукции, импортозамещение, а также внедрение инновационных технологий в производство.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопросы агроконтроля — наиболее перспективные в сфере взаимодействия сельскохозяйственного бизнеса и НКО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вопросы агроконтроля — наиболее перспективные в сфере взаимодействия сельскохозяйственного бизнеса и НКО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Аграрная роль НКО

За последние два года число некоммерческих организаций в Краснодарском крае увеличилось на 5%. Сейчас в регионе 6,8 тыс. НКО. Об этом «G» сообщил руководитель Центра развития гражданского общества Краснодарского края Даниил Лаврешин. По его словам, объем грантовой поддержки НКО в Краснодарском крае в 2022 году вырос на 170% по отношению к 2021 году и составил 232,7 млн руб. В текущем году объем финансирования увеличили еще на 10%. Обладателями грантов в прошлом году стали 206 НКО против 67 — победителей 2021 года.

Среди победителей конкурсов «Грантов Губернатора Кубани» 2022 года большая часть пришлась на организации, работающие в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта — 38,3%; 30,1% — на учреждения, занимающиеся патриотическим, в том числе военно-патриотическим, воспитанием граждан, и 11,6% — НКО, обеспечивающие социальную поддержку и защиту населения.

Как отмечает полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Вячеслав Легкодух, непосредственно в сфере сельского хозяйства на Кубани работает более 30 профильных НКО. По мнению Даниила Лаврешина — это достаточно мало для аграрного края.

«Некоммерческие организации могут помочь аграриям в популяризации отрасли как современной цифровизированной комфортной для работы среды, продвижении кубанской продукции, внедрении инновационных технологий в производство, развитии агротуризма. Также перспективны, на мой взгляд, проекты в сфере охраны окружающей среды и агроконтроля. Ко всему, совместными усилиями НКО и агробизнеса можно создавать льготы и дополнительные блага для работников отрасли. Все это возможно сделать в рамках грантовой господдержки, выделяемой администрацией края НКО»,— уверен господин Лаврешин.

Он добавляет, что в региональный закон №2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» в зависимости от запросов общества часто вносятся поправки — добавляются новые направления деятельности НКО. «И поддержки сельхознаправления в работе НКО в данном законе нет. Центр гражданского общества, совместно с агробизнесом и НКО, может инициировать соответствующую поправку в законодательство»,— резюмирует Даниил Лаврешин.

В помощь импортозамещению

По словам руководителя Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергея Грабского, сотрудничество НКО и агробизнеса в плане цифровизации сельского хозяйства очень перспективно. Особенно актуальным это стало в условиях санкционного давления на бизнес.

«Когда прошлой весной зарубежные поставщики начали отключать программное обеспечение и станки на кубанских производствах, мы были своего рода бригадой скорой помощи. Мы возвращали работоспособность программному обеспечению и контроллерам, меняли на отечественных вендоров, внедряли информационную безопасность»,— рассказывает господин Грабский.

По его словам, силами ассоциации на предприятиях организуют обучение по цифровой трансформации бизнеса. К внедрению новых технологий многие сотрудники аграрных предприятий не готовы, и здесь также необходимы объединять усилия власти, бизнеса и НКО, уверен Сергей Грабский. «Компаниям мы обеспечиваем специалистов, а студентам — базу практик. Когда коммерческие и некоммерческие организации объединяются, начинает работать экономика, появляются контракты. Это направление обладает большим потенциалом развития»,— заключает глава ассоциации.

Подобную работу по импортозамещению проводят и в Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники и оборудования агропромышленного комплекса Краснодарского края. Председатель объединения Василий Абаев отмечает, что после ухода с российского рынка иностранных производителей сельхозоборудования образовались ниши, для заполнения которых мощностей кубанского бизнеса не хватает. Поэтому ассоциация занялась созданием единой базы отечественных производителей агротехники и оборудования, включая краснодарские, ростовские, ставропольские и другие компании, и активно способствует импортозамещению на кубанских предприятиях.

В организации взаимодействия с бизнесом посредством НКО в контексте импортозамещения заинтересовано и научное сообщество Краснодарского края. «С уходом иностранных компаний многие виноградари и виноделы потеряли вспомогательный материал: укупорку, тару, упаковку, дрожжи и многое другое. Сегодня состояние налаживается, подбираются российские аналоги. Научный центр помогает проводить испытания новых видов продукции, которая необходима для производства винодельческой продукции, и освещение этих возможностей на базе НКО представляется продуктивным»,— считает заместитель директора по общим вопросам Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия Дмитрий Руссо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители агробизнеса считают, что НКО могли бы способствовать популяризации сельского хозяйства среди молодежи

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Представители агробизнеса считают, что НКО могли бы способствовать популяризации сельского хозяйства среди молодежи

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Молоко нуждается в пропаганде

По мнению генерального директора Южного молочного союза Константина Синецкого, государственная финансовая поддержка НКО в сфере сельского хозяйства очень нужна. «По отношению к физиологической границе нормы потребления молока мы находимся на половине ее достижения. Чтобы быть здоровыми, нужно потреблять почти в два раза больше, но этого не происходит. Формирование вкусов основного потребителя продукта, а это тридцати- и сорокалетние покупатели, пришлось на время, когда государственный заказ сменился на государственный контракт. В детские сады и школы пошла продукция по принципу ”чем дешевле, тем лучше”, и началась депопуляризация молока. В результате современное 30-летнее поколение молоко не любит. Государству нужно выступить заказчиком и инициатором того, чтобы снимались фильмы, проводились мероприятия по популяризации сельскохозяйственной продукции. Только силами бизнеса эту проблему не решить»,— заключает господин Синецкий.

С экспертами соглашается управляющий агробизнесом ГК «ТД ”Сигма”» Любовь Недилько. «Долгое время в моде были менеджеры, юристы и экономисты. Сегодня не хватает ветврачей, зоотехников, агрономов. Объединившись с НКО, мы работаем с образовательными учреждениями, начиная от реабилитационных центров для сложных подростков, над тем, чтобы молодежь изменила свою отношение к сельскому хозяйству и поняла, что работать в аграрном секторе очень интересно и перспективно»,— говорит госпожа Недилько.

Она отмечает, что сельское хозяйство сегодня действительно высокотехнологично и комфортно для работы, но об этом мало кто знает. Сотрудникам агрохолдингов, в частности, предоставляется жилье. «Вместе с НКО мы создаем информационное поле, где решаем многие проблемы, делимся опытом и учимся сами. Мы тесно сотрудничаем с КубГАУ, создаем рабочие группы из студентов 3–4 курсов. Они приезжают к нам на практику и в период ее прохождения получают реальную заработную плату. Но этого мало. Необходима системная популяризация сельского хозяйства. И потенциал взаимодействия агробизнеса и НКО в этом направлении не исчерпан»,— резюмирует эксперт.

Государство в помощь

По данным администрации Краснодарского края, на поддержку агропромышленного комплекса Кубани в 2023 году направили свыше 11 млрд руб. федеральных и краевых средств. Они распределены по 40 с лишним направлениям.

Заместитель начальника отдела государственных программ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Наталья Климович рассказывает, что в 2023 году кубанским аграриям доступны новые федеральные и краевые направления финансовой поддержки. В частности, субсидии смогут получать овощеводческие тепличные комплексы, а также хозяйства, занимающиеся мясным скотоводством. Кроме того, запускается краевая программа по предоставлению грантов на строительство современных овцекомплексов промышленного типа. Разрабатывается субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением и применением химических средств защиты растений от саранчи. На это выделят 15 млн руб.

Вячеслав Легкодух обращает внимание на то, что в предыдущие два года меры господдержки реализованы на 98%, что, на его взгляд, говорит об их востребованности. Такая результативность, по мнению господина Легкодуха, достигнута во многом благодаря активности кубанских некоммерческих объединений в сфере сельского хозяйства. В частности, многие из мер господдержки, включая возмещение затрат на борьбу с саранчой и закладку малых садов, были созданы благодаря инициативе НКО. К некоммерческим объединениям относятся и сельхозкооперативы. Для них работает целый комплекс мер господдержки, некоторые из которых работают только в Краснодарском крае. Глава кубанской АККОР Александр Шипулин уточняет, что программа для начинающих кооперативов была запущена по инициативе Кубанской ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в 2017 году.

«Фермеры, которые только объединились в кооператив, могут воспользоваться грантовой поддержкой по итогам заседания конкурсной комиссии и приобрести, допустим, оборудование по переработке. Мы прекрасно понимаем, что добавочная стоимость в сельском хозяйстве — это не вырастить сырье, а переработать его. При этом для малых хозяйств это дорого и не всегда эффективно с экономической точки зрения. А вот кооперативу это под силу. Вся дополнительная прибыль, полученная после переработки и реализации продукции, распределяется между пайщиками. Для фермеров это возможность заработать больше»,— поясняет заместитель начальника управления малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации, начальник отдела развития малых форм хозяйствования минсельхоза края Алексей Тананин.

Центр притяжения

По словам Алексея Тананина, на долю малых хозяйств приходится порядка 30% произведенного на Кубани скота и мяса в живом весе, четверть произведенного молока и порядка 36% яйца. Вячеслав Легкодух добавляет, что Кубань — самый крупный регион по количеству субъектов малого бизнеса — около 13 тыс. КФХ и почти миллион ЛПХ.

«Малые хозяйства обрабатывают порядка 30% пашни. Вклад малых хозяйств в экономику отрасли — 38% из 660 млрд руб. 95% мелкого рогатого скота — в подворьях малых форм. 60% овощей открытого грунта тоже производят малые хозяйства. При этом малому хозяйству выживать в современных условиях все сложнее»,— подчеркивает господин Легкодух.

Председатель постоянной рабочей группы Совета по развитию гражданского общества и взаимодействию с органами местного самоуправления Сергей Коваленко считает, что небольшие сельхозпроизводители нуждаются как в информационной поддержке, так и в организации их участия в программах краевого минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран НКО в малых населенных пунктах могли бы стать центрами притяжения для аграриев

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ НКО в малых населенных пунктах могли бы стать центрами притяжения для аграриев

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

«Краснодарский край — это аграрный край, и вопросы развития сельских территорий, сохранения сельского населения, формирования кадрового потенциала стоят сегодня очень остро, и решить их можно только работая системно. В частном порядке решить эти проблемы невозможно. НКО в районах — это центр притяжения. Люди могут получать информационную поддержку, но самое главное, что на этих площадках выстраивается диалог между властью и бизнесом»,— говорит эксперт.

С ним соглашается генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. По его словам, некоммерческие объединения помогают аграриям оценить текущую ситуацию, сформулировать свои пожелания и донести мнение хозяйственников до органов государственной и муниципальной власти. Союз «Садоводы Кубани» регулярно выступает с инициативами и предложениями по разным вопросам развития садоводства.

Так, в начале декабря прошлого года союз обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить решение о ввозе яблок с предприятий Молдавии. В 2021–2022 году объединение садоводов направило свыше 20 писем в правительство РФ и Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства и Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор, а также в Федеральную таможенную службу с обоснованием необходимости запрета ввоза импортных плодов в период массового сбора и реализации урожая кубанскими фермерами. Сейчас садоводы стремятся добиться ограничения для торговой наценки в сетях на сельхозпродукцию на уровне 20%. «В последние годы яблоко мы продавали по 47 руб., а в сетях оно стоило 109 руб., и чем это обусловлено, непонятно»,— констатирует Николай Щербаков.

Председатель ассоциации «Народный фермер Кубани», член рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в области растениеводства и животноводства Константин Юров рассказывает, что ассоциация постоянно ведет работу над совершенствованием законодательства в сфере АПК. «У нас есть примеры, когда наши обращения к президенту превращались в его поручения. Сейчас идет реализация закона о семеноводстве. В рамках ассоциации мы создали совет по селекции и семеноводству и активно включились в работу по подзаконным актам, которые идут в рамках реализации этого закона. Из семи подзаконных актов от нас было порядка 35 предложений о корректировках. И примерно 25 нам удалось отстоять, включая правила транспортировки семян»,— сообщает господин Юров. Он считает, что НКО не используют в полной мере свои возможности на стадии принятия законов, в частности, когда проводится оценка регулирующего воздействия.

Крупный бизнес ищет партнеров

По мнению генерального директора компании «Рустарк» Роман Козырева, господдержка в Краснодарском крае работает эффективно. «Но господдержка в бизнесе не должна становиться краеугольным камнем. Потому что если хозяйство и бизнес не могут существовать без помощи государства, то это не системная работа, а какие-то спецпроекты. Поэтому господдержка важна, но бизнес основан на рыночных взаимоотношениях»,— считает глава компании.

В этом контексте, на его взгляд, особенно важно участие НКО в налаживании контактов крупного бизнеса с широким кругом небольших КФХ. «Мы являемся крупными переработчиками кукурузы. В структуре наших сырьевых закупок в свое время было достаточно большое количество компаний, которые занимались трейдерством. Они закупали у фермеров сырье и везли к нам, вставая на какой-то ценовой разнице. Сейчас мы хотим наладить прямые контакты с КФХ. Мы готовы взаимодействовать с любым предприятием, которое может привезти кукурузное зерно автомобильным транспортом»,— говорит Роман Козырев.

Он добавляет, что предприятие занимается круглогодичной переработкой — это гарантированный спрос на фермерскую продукцию. «Сейчас идет посевная, и к тому моменту, когда будет сбор урожая, наша мощность по отношению к сегодняшней возрастет в полтора раза. Сейчас мы перерабатываем 140 тыс. тонн в год, в следующем сезоне будем перерабатывать 200 тыс. тонн. А в 2024 году наша мощность увеличится еще в два раза. Мы будем перерабатывать 1,2 тыс. тонн в сутки, или 500 тыс. тонн зерна в год»,— рассказывает господин Козырев.

Он уверен, что такая стабильность при планировании для фермера эффективна, но самому малому бизнесу налаживать деловые контакты в силу небольших трудовых и временных ресурсов сложно. И здесь необходимо активное содействие кубанских НКО.

Маргарита Синкевич

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