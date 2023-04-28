След от НКО

Число некоммерческих объединений на Кубани ежегодно растет и уже достигло 6,8 тыс. организаций. Из них более 30 работают в сфере агропромышленного комплекса. Эксперты уверены, что потенциал НКО в сфере сельского хозяйства не исчерпан. Наиболее перспективными направлениями взаимодействия агробизнеса и некоммерческих объединений они считают работу над совершенствованием законодательства, популяризацию агроспециальностей, продвижение сельскохозяйственной продукции, импортозамещение, а также внедрение инновационных технологий в производство.
Вопросы агроконтроля — наиболее перспективные в сфере взаимодействия сельскохозяйственного бизнеса и НКО
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Аграрная роль НКО
За последние два года число некоммерческих организаций в Краснодарском крае увеличилось на 5%. Сейчас в регионе 6,8 тыс. НКО. Об этом «G» сообщил руководитель Центра развития гражданского общества Краснодарского края Даниил Лаврешин. По его словам, объем грантовой поддержки НКО в Краснодарском крае в 2022 году вырос на 170% по отношению к 2021 году и составил 232,7 млн руб. В текущем году объем финансирования увеличили еще на 10%. Обладателями грантов в прошлом году стали 206 НКО против 67 — победителей 2021 года.
Среди победителей конкурсов «Грантов Губернатора Кубани» 2022 года большая часть пришлась на организации, работающие в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта — 38,3%; 30,1% — на учреждения, занимающиеся патриотическим, в том числе военно-патриотическим, воспитанием граждан, и 11,6% — НКО, обеспечивающие социальную поддержку и защиту населения.
Как отмечает полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Вячеслав Легкодух, непосредственно в сфере сельского хозяйства на Кубани работает более 30 профильных НКО. По мнению Даниила Лаврешина — это достаточно мало для аграрного края.
«Некоммерческие организации могут помочь аграриям в популяризации отрасли как современной цифровизированной комфортной для работы среды, продвижении кубанской продукции, внедрении инновационных технологий в производство, развитии агротуризма. Также перспективны, на мой взгляд, проекты в сфере охраны окружающей среды и агроконтроля. Ко всему, совместными усилиями НКО и агробизнеса можно создавать льготы и дополнительные блага для работников отрасли. Все это возможно сделать в рамках грантовой господдержки, выделяемой администрацией края НКО»,— уверен господин Лаврешин.
Он добавляет, что в региональный закон №2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» в зависимости от запросов общества часто вносятся поправки — добавляются новые направления деятельности НКО. «И поддержки сельхознаправления в работе НКО в данном законе нет. Центр гражданского общества, совместно с агробизнесом и НКО, может инициировать соответствующую поправку в законодательство»,— резюмирует Даниил Лаврешин.
В помощь импортозамещению
По словам руководителя Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергея Грабского, сотрудничество НКО и агробизнеса в плане цифровизации сельского хозяйства очень перспективно. Особенно актуальным это стало в условиях санкционного давления на бизнес.
«Когда прошлой весной зарубежные поставщики начали отключать программное обеспечение и станки на кубанских производствах, мы были своего рода бригадой скорой помощи. Мы возвращали работоспособность программному обеспечению и контроллерам, меняли на отечественных вендоров, внедряли информационную безопасность»,— рассказывает господин Грабский.
По его словам, силами ассоциации на предприятиях организуют обучение по цифровой трансформации бизнеса. К внедрению новых технологий многие сотрудники аграрных предприятий не готовы, и здесь также необходимы объединять усилия власти, бизнеса и НКО, уверен Сергей Грабский. «Компаниям мы обеспечиваем специалистов, а студентам — базу практик. Когда коммерческие и некоммерческие организации объединяются, начинает работать экономика, появляются контракты. Это направление обладает большим потенциалом развития»,— заключает глава ассоциации.
Подобную работу по импортозамещению проводят и в Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники и оборудования агропромышленного комплекса Краснодарского края. Председатель объединения Василий Абаев отмечает, что после ухода с российского рынка иностранных производителей сельхозоборудования образовались ниши, для заполнения которых мощностей кубанского бизнеса не хватает. Поэтому ассоциация занялась созданием единой базы отечественных производителей агротехники и оборудования, включая краснодарские, ростовские, ставропольские и другие компании, и активно способствует импортозамещению на кубанских предприятиях.
В организации взаимодействия с бизнесом посредством НКО в контексте импортозамещения заинтересовано и научное сообщество Краснодарского края. «С уходом иностранных компаний многие виноградари и виноделы потеряли вспомогательный материал: укупорку, тару, упаковку, дрожжи и многое другое. Сегодня состояние налаживается, подбираются российские аналоги. Научный центр помогает проводить испытания новых видов продукции, которая необходима для производства винодельческой продукции, и освещение этих возможностей на базе НКО представляется продуктивным»,— считает заместитель директора по общим вопросам Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия Дмитрий Руссо.
Представители агробизнеса считают, что НКО могли бы способствовать популяризации сельского хозяйства среди молодежи
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Молоко нуждается в пропаганде
По мнению генерального директора Южного молочного союза Константина Синецкого, государственная финансовая поддержка НКО в сфере сельского хозяйства очень нужна. «По отношению к физиологической границе нормы потребления молока мы находимся на половине ее достижения. Чтобы быть здоровыми, нужно потреблять почти в два раза больше, но этого не происходит. Формирование вкусов основного потребителя продукта, а это тридцати- и сорокалетние покупатели, пришлось на время, когда государственный заказ сменился на государственный контракт. В детские сады и школы пошла продукция по принципу ”чем дешевле, тем лучше”, и началась депопуляризация молока. В результате современное 30-летнее поколение молоко не любит. Государству нужно выступить заказчиком и инициатором того, чтобы снимались фильмы, проводились мероприятия по популяризации сельскохозяйственной продукции. Только силами бизнеса эту проблему не решить»,— заключает господин Синецкий.
С экспертами соглашается управляющий агробизнесом ГК «ТД ”Сигма”» Любовь Недилько. «Долгое время в моде были менеджеры, юристы и экономисты. Сегодня не хватает ветврачей, зоотехников, агрономов. Объединившись с НКО, мы работаем с образовательными учреждениями, начиная от реабилитационных центров для сложных подростков, над тем, чтобы молодежь изменила свою отношение к сельскому хозяйству и поняла, что работать в аграрном секторе очень интересно и перспективно»,— говорит госпожа Недилько.
Она отмечает, что сельское хозяйство сегодня действительно высокотехнологично и комфортно для работы, но об этом мало кто знает. Сотрудникам агрохолдингов, в частности, предоставляется жилье. «Вместе с НКО мы создаем информационное поле, где решаем многие проблемы, делимся опытом и учимся сами. Мы тесно сотрудничаем с КубГАУ, создаем рабочие группы из студентов 3–4 курсов. Они приезжают к нам на практику и в период ее прохождения получают реальную заработную плату. Но этого мало. Необходима системная популяризация сельского хозяйства. И потенциал взаимодействия агробизнеса и НКО в этом направлении не исчерпан»,— резюмирует эксперт.
Государство в помощь
По данным администрации Краснодарского края, на поддержку агропромышленного комплекса Кубани в 2023 году направили свыше 11 млрд руб. федеральных и краевых средств. Они распределены по 40 с лишним направлениям.
Заместитель начальника отдела государственных программ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Наталья Климович рассказывает, что в 2023 году кубанским аграриям доступны новые федеральные и краевые направления финансовой поддержки. В частности, субсидии смогут получать овощеводческие тепличные комплексы, а также хозяйства, занимающиеся мясным скотоводством. Кроме того, запускается краевая программа по предоставлению грантов на строительство современных овцекомплексов промышленного типа. Разрабатывается субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением и применением химических средств защиты растений от саранчи. На это выделят 15 млн руб.
Вячеслав Легкодух обращает внимание на то, что в предыдущие два года меры господдержки реализованы на 98%, что, на его взгляд, говорит об их востребованности. Такая результативность, по мнению господина Легкодуха, достигнута во многом благодаря активности кубанских некоммерческих объединений в сфере сельского хозяйства. В частности, многие из мер господдержки, включая возмещение затрат на борьбу с саранчой и закладку малых садов, были созданы благодаря инициативе НКО. К некоммерческим объединениям относятся и сельхозкооперативы. Для них работает целый комплекс мер господдержки, некоторые из которых работают только в Краснодарском крае. Глава кубанской АККОР Александр Шипулин уточняет, что программа для начинающих кооперативов была запущена по инициативе Кубанской ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в 2017 году.
«Фермеры, которые только объединились в кооператив, могут воспользоваться грантовой поддержкой по итогам заседания конкурсной комиссии и приобрести, допустим, оборудование по переработке. Мы прекрасно понимаем, что добавочная стоимость в сельском хозяйстве — это не вырастить сырье, а переработать его. При этом для малых хозяйств это дорого и не всегда эффективно с экономической точки зрения. А вот кооперативу это под силу. Вся дополнительная прибыль, полученная после переработки и реализации продукции, распределяется между пайщиками. Для фермеров это возможность заработать больше»,— поясняет заместитель начальника управления малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации, начальник отдела развития малых форм хозяйствования минсельхоза края Алексей Тананин.
Центр притяжения
По словам Алексея Тананина, на долю малых хозяйств приходится порядка 30% произведенного на Кубани скота и мяса в живом весе, четверть произведенного молока и порядка 36% яйца. Вячеслав Легкодух добавляет, что Кубань — самый крупный регион по количеству субъектов малого бизнеса — около 13 тыс. КФХ и почти миллион ЛПХ.
«Малые хозяйства обрабатывают порядка 30% пашни. Вклад малых хозяйств в экономику отрасли — 38% из 660 млрд руб. 95% мелкого рогатого скота — в подворьях малых форм. 60% овощей открытого грунта тоже производят малые хозяйства. При этом малому хозяйству выживать в современных условиях все сложнее»,— подчеркивает господин Легкодух.
Председатель постоянной рабочей группы Совета по развитию гражданского общества и взаимодействию с органами местного самоуправления Сергей Коваленко считает, что небольшие сельхозпроизводители нуждаются как в информационной поддержке, так и в организации их участия в программах краевого минсельхоза.
НКО в малых населенных пунктах могли бы стать центрами притяжения для аграриев
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
«Краснодарский край — это аграрный край, и вопросы развития сельских территорий, сохранения сельского населения, формирования кадрового потенциала стоят сегодня очень остро, и решить их можно только работая системно. В частном порядке решить эти проблемы невозможно. НКО в районах — это центр притяжения. Люди могут получать информационную поддержку, но самое главное, что на этих площадках выстраивается диалог между властью и бизнесом»,— говорит эксперт.
С ним соглашается генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. По его словам, некоммерческие объединения помогают аграриям оценить текущую ситуацию, сформулировать свои пожелания и донести мнение хозяйственников до органов государственной и муниципальной власти. Союз «Садоводы Кубани» регулярно выступает с инициативами и предложениями по разным вопросам развития садоводства.
Так, в начале декабря прошлого года союз обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить решение о ввозе яблок с предприятий Молдавии. В 2021–2022 году объединение садоводов направило свыше 20 писем в правительство РФ и Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства и Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор, а также в Федеральную таможенную службу с обоснованием необходимости запрета ввоза импортных плодов в период массового сбора и реализации урожая кубанскими фермерами. Сейчас садоводы стремятся добиться ограничения для торговой наценки в сетях на сельхозпродукцию на уровне 20%. «В последние годы яблоко мы продавали по 47 руб., а в сетях оно стоило 109 руб., и чем это обусловлено, непонятно»,— констатирует Николай Щербаков.
Председатель ассоциации «Народный фермер Кубани», член рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в области растениеводства и животноводства Константин Юров рассказывает, что ассоциация постоянно ведет работу над совершенствованием законодательства в сфере АПК. «У нас есть примеры, когда наши обращения к президенту превращались в его поручения. Сейчас идет реализация закона о семеноводстве. В рамках ассоциации мы создали совет по селекции и семеноводству и активно включились в работу по подзаконным актам, которые идут в рамках реализации этого закона. Из семи подзаконных актов от нас было порядка 35 предложений о корректировках. И примерно 25 нам удалось отстоять, включая правила транспортировки семян»,— сообщает господин Юров. Он считает, что НКО не используют в полной мере свои возможности на стадии принятия законов, в частности, когда проводится оценка регулирующего воздействия.
Крупный бизнес ищет партнеров
По мнению генерального директора компании «Рустарк» Роман Козырева, господдержка в Краснодарском крае работает эффективно. «Но господдержка в бизнесе не должна становиться краеугольным камнем. Потому что если хозяйство и бизнес не могут существовать без помощи государства, то это не системная работа, а какие-то спецпроекты. Поэтому господдержка важна, но бизнес основан на рыночных взаимоотношениях»,— считает глава компании.
В этом контексте, на его взгляд, особенно важно участие НКО в налаживании контактов крупного бизнеса с широким кругом небольших КФХ. «Мы являемся крупными переработчиками кукурузы. В структуре наших сырьевых закупок в свое время было достаточно большое количество компаний, которые занимались трейдерством. Они закупали у фермеров сырье и везли к нам, вставая на какой-то ценовой разнице. Сейчас мы хотим наладить прямые контакты с КФХ. Мы готовы взаимодействовать с любым предприятием, которое может привезти кукурузное зерно автомобильным транспортом»,— говорит Роман Козырев.
Он добавляет, что предприятие занимается круглогодичной переработкой — это гарантированный спрос на фермерскую продукцию. «Сейчас идет посевная, и к тому моменту, когда будет сбор урожая, наша мощность по отношению к сегодняшней возрастет в полтора раза. Сейчас мы перерабатываем 140 тыс. тонн в год, в следующем сезоне будем перерабатывать 200 тыс. тонн. А в 2024 году наша мощность увеличится еще в два раза. Мы будем перерабатывать 1,2 тыс. тонн в сутки, или 500 тыс. тонн зерна в год»,— рассказывает господин Козырев.
Он уверен, что такая стабильность при планировании для фермера эффективна, но самому малому бизнесу налаживать деловые контакты в силу небольших трудовых и временных ресурсов сложно. И здесь необходимо активное содействие кубанских НКО.
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