Белый дом приветствовал переговоры Си и Зеленского

Соединенные Штаты Америки приветствуют переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Господа Си и Зеленский созвонились сегодня утром.

«Мы приветствуем новость о том, что между председателем Си и президентом Зеленским состоялся телефонный разговор. Мы думаем, что это хорошо. Мы давно говорили, что КНР должна познакомиться с украинской точкой зрения (на конфликт.—"Ъ"). Поспособствует ли это заметному продвижению по направлению к миру, думаю, мы пока этого не знаем»,— сказал господин Кирби (цитата по CNN).

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон ничего не знал о планируемых переговорах между лидерами КНР и Украины. В ответ на вопрос о том, поможет ли Китай в заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, господин Кирби заявил, что договоренности в любом случае должны быть заключены на условиях Владимира Зеленского.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 26 апреля. По итогам переговоров китайская сторона заявила, что направит на Украину спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами российско-украинского конфликта. Комментируя известия о разговоре глав КНР и Украины, МИД РФ отметил «созвучие подходов» России и Китая к разрешению конфликта.

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Григорий Лейба