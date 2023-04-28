Край закатают в асфальт

На территории Краснодарского края реализуются сразу несколько важных проектов дорожного строительства. Региональный дорожный фонд в 2023 году составит 51,7 млрд руб., что на 6,7 млрд руб. больше, чем годом ранее. Тем не менее дорожники обращают внимание на ряд проблем, возникших при реализации проектов. Связаны они в первую очередь с санкциями и нарушениями логистических цепочек, а кроме того — с новыми нормами законодательства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По территории Кубани пролегает более 45 тыс. км дорог, сооружено более 1100 мостов и путепроводов, построено более 50 транспортных развязок

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ По территории Кубани пролегает более 45 тыс. км дорог, сооружено более 1100 мостов и путепроводов, построено более 50 транспортных развязок

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Триллионы на дорогах

В текущем году дорожный фонд Краснодарского края составит 51,7 млрд руб., что почти на 16% больше (на 6,7 млрд руб.), чем в 2022-м, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани. Всего в период с 2023 по 2027 годы регион получит 230,6 млрд руб. на мероприятия по строительству и содержанию дорог местного, регионального и федерального значения.

По информации Союза дорожников Кубани, на территории Краснодарского края пролегает более 45 тыс. км дорог, находится более 1100 мостов и путепроводов, построено более 50 транспортных развязок.

В сентябре 2023 года запланирован ввод четвертого этапа первой очереди 15-километрового обхода Тимашевска, строительство которого стартовало еще в октябре 2020-го. За последние 10 лет объект считается одним из самых крупных на территории региона. Новая объездная дорога Тимашевск — станица Полтавская будет I-в категории с четырьмя полосами движения.

Одним из самых масштабных проектов, старт которого назначен на 2023 год, является строительство дублера трассы А-147 «Джубга — Сочи». Как ранее писал ”Ъ-Кубань”, общая стоимость проекта, одобренного президентом Владимиром Путиным еще в 2020 году, на предварительном этапе превышала 1,5 трлн руб. В пятилетнем плане дорожной деятельности на прокладку трассы выделят почти 74 млрд руб. Сроки реализации, по оптимистичным прогнозам, рассчитаны до 2036 года. Согласно проекту, протяженность четырехполосной магистрали в обход прибрежных населенных пунктов составит 152 км с расчетной скоростью движения 100 км/ч. В 2023 году планируется приступить к реализации первого этапа проекта — обхода Адлера.

Также на территории Краснодарского края продолжается строительство трассы Черниговская — Дагомыс в Апшеронском районе для создания полноценного альтернативного подъезда к Сочи. Как ранее заявлял глава региона Вениамин Кондратьев, она на 280 км короче предложенных проектов маршрутов и почти в два раза дешевле. Стоимость объекта — 13,2 млрд руб.

Продолжается и возведение нового Яблоновского моста. Работы идут с опережением графика (в настоящее время выполнено 70% работ), объект планируют сдать в 2023 году. Общая стоимость объекта — более 5 млрд руб. Протяженность мостового перехода составит 1,1 км, а длина самого моста — 478 м. Объект строят в 20 метрах от действующего моста, и он станет продолжением улицы Захарова. Мост будет четырехполосным, с пешеходным тротуаром шириной шесть метров и трехметровой велосипедной дорожкой. Допустимую скорость движения транспорта ограничат 80 км/ч.

Кроме того, с опережением графика идут работы по строительству Дальнего Западного обхода Краснодара. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства края, устройство земляного полотна на объекте почти закончено. Работы по устройству дорожной одежды выполнены на 69%, и в июне текущего года планируется открытие движения по прямому направлению протяженностью 51,2 км. Строительство обхода власти региона ранее оценивали в 26,5 млрд руб. В 2019 году его стоимость выросла до 39 млрд руб. А в 2020 году победителем конкурса на право заключения долгосрочного инвестсоглашения по строительству и эксплуатации Дальнего Западного обхода Краснодара стало АО «Донаэродорстрой», предложив цену в 41,5 млрд руб.

Реконструируется трасса Краснодар — Ейск, ведущая к Азовскому морю. Автомагистраль расширили до четырех полос, сделали новую транспортную развязку, открыли площадки для отдыха с беседками, установили два пункта весового контроля и специальный разделительный бордюр, не позволяющий выехать на встречную полосу. Всего на реконструкцию трассы Краснодар — Ейск из краевого бюджета выделят 11 млрд руб. Планируется обновить 22 км автомагистрали. Завершить реконструкцию трассы планируют в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне 2023 года завершается переход на новые типы асфальтобетонов, что позволит увеличить срок службы дорог, повысит их качество, уменьшит колейность и износ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В июне 2023 года завершается переход на новые типы асфальтобетонов, что позволит увеличить срок службы дорог, повысит их качество, уменьшит колейность и износ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Развязать узлы

Наполовину готова новая дорога к Крымскому мосту. Полностью завершить ее строительство планируется в 2024 году. «Сегодня маршрут трассы А-289 от Краснодара до Крымского моста проходит через населенные пункты. В основном это двухполосная дорога, ограничение скорости — до 60 км/час. Летом водители тратят на этот участок до пяти часов»,— отмечал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как сообщили ”Ъ-Кубань” в компании «Росавтодор», дальний подход к Крымскому мосту будет четырехполосным, без светофорного регулирования и с разрешенной скоростью 90 км/час. Протяженность новой дороги — 119 км, в ее составе будет построено 10 разноуровневых развязок, которые обеспечат возможность съезда с трассы к городам, поселкам и станицам Краснодарского края. Новая трасса пройдет над водными преградами, оврагами и региональными автодорогами — для этого на ней будет построено 49 мостов и путепроводов.

«Вывод транзита со старой дороги на новый четырехполосный участок без светофорного регулирования и пересечений в одном уровне с другими дорогами позволит более чем в два раза сократить для водителей время в пути от обхода Краснодара до Крымского моста»,— прокомментировали в ФКУ Упрдор «Тамань».

На сооружение первой очереди трассы А-289, протяженность которой составит 68 километров, предусмотрены 59 млрд руб. Общая же стоимость двух этапов строительства составит 100 млрд руб., сообщал ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пропускная способность — 40 тыс. автомобилей в сутки.

По данным Росавтодора, на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь идет реконструкция двух участков с 52-го по 100-й км. В декабре 2022 года уже был введен в эксплуатацию отрезок с 47-го по 52-й км, получивший название Северного обхода Анапы. Работы на всех трех участках начались одновременно, в октябре 2018 года. Фактически это три этапа большого проекта Росавтодора по возведению единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым в обход крупных населенных пунктов. Как сообщал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась, общая стоимость строительства Северного обхода Анапы составила 9,2 млрд руб.

Продолжается реконструкция моста через реку Фарс на км 72+711 федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в Мостовском районе Краснодарского края. «Это важный инфраструктурный объект для жителей района, которые в течение последних лет были вынуждены пользоваться старым мостом, работавшим в реверсивном режиме. Уже полностью выполнены строительно-монтажные работы по организации временной переправы через реку, сейчас ведется устройство свайного поля для опор нового капитального моста»,— сообщили в Росавтодоре. Запустить движение федеральным дорожникам предстоит до декабря 2023 года.

Кроме того, как рассказали ”Ъ-Кубань” в Росавтодоре, стартовали работы по строительству многоуровневой развязки на 16-м км трассы А-290 близ поселка Верхнебаканский. Госконтракт на строительство объекта был заключен 1 ноября 2022 года. Возведение развязки повысит безопасность дорожного движения на участке. Она также станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.

«В этом году планируется строительство еще одной крупной транспортной развязки на 19-м км трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский, на южном въезде в Краснодар. Проект предусматривает строительство пяти искусственных сооружений, включая эстакаду протяженностью около 800 м через железнодорожные пути. Это позволит беспрепятственно пересекать участки с высокой интенсивностью движения без снижения скорости. Устройство очистных сооружений на трассе и установка шумозащитных экранов улучшат экологический фон и качество жизни людей окрестных территорий. Разрешенная скорость движения на основных направлениях развязки увеличится до 120 км/ч, на съездах — до 80 км/ч. Число полос движения будет доведено до шести на основных направлениях и до двух — на всех важных съездах»,— рассказали в Росавтодоре.

По данным Упрдор «Черноморье», на строительство в три этапа выделят в общей сложности 11,5 млрд руб. из федерального бюджета. Работы должны стартовать в июле этого года, а завершить их по плану должны в октябре 2026-го.

Кроме того, в Армавире по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт Ефремовского путепровода через железную дорогу на трассе Отрадо-Ольгинское — Новокубанск — Армавир. Сооружение соединяет разделенные железнодорожным полотном микрорайоны города и является его основной транспортной артерией. Путепровод расположен в границах регулярной застройки и состоит из двух эстакад. Одна из них строилась еще в 60-е годы прошлого века, вторая построена недавно. В связи с ухудшением эксплуатационного состояния старой части перехода было принято решение о его капитальном ремонте. Протяженность объекта — 120 м. К работам приступили в июле 2022 года, они проводятся без прекращения движения автомобильного и общественного транспорта. А для движения троллейбусов здесь установили временную контактно-кабельную сеть. Работы идут по графику, основной конструктив сооружения планируют завершить к концу июня. Полный объем ремонтных мероприятий должны выполнить до конца 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию позволит существенно разгрузить транспортные потоки в городе, сообщили в Росавтодоре.

Активно ведутся работы на региональных, межмуниципальных и местных дорогах. Так, реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Краснодарском крае идет со значительным опережением графика. По нацпроекту обновляют участки улично-дорожной сети в трех городских агломерациях: Краснодарской, Сочинской и Новороссийской. Также строительно-монтажные работы ведутся на региональных трассах. Всего в 2023 году запланировано привести к нормативу 108 объектов на региональных и местных автодорогах, их общая протяженность составит 196 км, сообщили в Росавтодоре.

Проекты на словах

Трассу, позволяющую объединить курорты Ставропольского края и черноморское побережье, планировали построить еще в период Олимпиады в Сочи. Затем был проект 2016 года, по которому дорога между курортами должна была пройти по территории трех регионов: Краснодарского края, Ставрополья и Карачаево-Черкесии. Затем в июне 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин по результатам поездки на Ставрополье поручил проработать варианты возможных маршрутов трассы. В августе того же года глава Ставропольского края Владимир Владимиров озвучил стоимость проекта — 91–97 млрд руб. Но дело пока так и не сдвинулось. Ранее глава Ставрополья заявлял, что реализовать проект мешают 14 км Кавказского биосферного заповедника.

Также жители Краснодарского края и туристы, следующие в сторону Черного моря, давно ждут обещанный тоннель через Шаумянский перевал в Туапсинском районе. Это альтернативная короткая дорога до Туапсе, если ехать со стороны Краснодара, Апшеронска либо Майкопа. Масштабные строительные работы стартовали еще в 2000 году. Строить объект начали на средства федерального бюджета. Но в 2007-м работа заглохла. Проект заморозили из-за приостановки финансирования. В 2017 году краевые власти заговорили о возобновлении стройки. Стоимость завершения работ тогда оценивалась в 4 млрд руб. Но пока проект так и остался замороженным.

Санкции и фракции

Сложная геополитическая ситуация и санкции внесли свои коррективы в реализацию проектов дорожной инфраструктуры региона. Нарушились логистические цепочки по доставке необходимых средств производства, констатируют участники рынка.

«Большинство предприятий работает на импортной европейской спецтехнике: экскаваторы, автогрейдеры, асфальтоукладчики, катки. Возникли определенные проблемы с задержкой поставок запчастей по времени и резким ростом их стоимости. Несомненно, все это влияет на себестоимость выполняемых работ, а значит, ведет к уменьшению прибыли»,— говорит генеральный директор Краснодарской краевой ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей ”Союз дорожников Кубани”» Дарья Чубачук.

По ее словам, у дорожных предприятий остается меньше средств на развитие и перевооружение собственного производства, большинство компаний переходят на технику и грузовой транспорт китайских производителей и ожидают появления отечественной техники.

Кроме того, по словам госпожи Чубачук, в июне 2023 года завершается переход на новые типы асфальтобетонов — в соответствии с новыми ГОСТами на объемное проектирование смесей. Это, по мнению законодателей, позволит увеличить срок службы асфальтобетонных покрытий, повысить качество, уменьшить колейность и износ. При этом, как отмечают кубанские дорожники, местные карьеры — производители инертных материалов — не готовы поставлять в нужном количестве щебни так называемых «узких фракций», из которых должны выпускаться новые типы асфальтобетонов.

«Карьеры не обладают требуемым оборудованием для дробления материала соответствующих фракций. Для перевооружения дробильно-сортировочного оборудования требуются большие капиталовложения. Без поддержки на краевом и федеральном уровне производителям инертных материалов не обойтись»,— рассказывает Дарья Чубачук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из самых приоритетных проектов дорожного строительства является сооружение Яблоновского моста через реку Кубань в Краснодаре

Фото: Евгений Киселев Одним из самых приоритетных проектов дорожного строительства является сооружение Яблоновского моста через реку Кубань в Краснодаре

Фото: Евгений Киселев

На сложности с инертными материалами ранее обращала внимание и начальник управления лабораторного контроля «Краснодаравтодора» Светлана Лира, выступавшая на заседании рабочей группы по развитию региональной промышленности строительных материалов в рамках выставки «ЮгБилд». По ее словам, в пиковые периоды подрядчики не могут приобрести необходимые объемы из-за очередей. Песок, щебень, гравий нужны не только дорожникам, но и строителям. Поэтому дорожники не всегда понимают, какой объем материалов им могут предоставить карьеры. Особенно с учетом введения новых требований.

В свою очередь вице-президент Союза дорожников Кубани Олег Безродный отметил, что заказы на дорожные работы сегодня выпускаются почти вслепую. Подрядчик не знает, будут ли к нужному моменту необходимые материалы. При этом продукция не всех карьеров отвечает новым требованиям Таможенного союза и нормам для асфальтобетона.

Из-за санкций наблюдались проблемы с поставками материалов иностранного происхождения, таких как лакокрасочные материалы, ремонтные составы, деформационные швы, светильники, оборудование сетей энергоснабжения и связи, гидроизоляционные материалы, запчасти, анкерные системы, подтвердили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Но сегодня в соответствии с поручением губернатора в отрасли в приоритетном порядке используются материалы кубанских производителей, а возможные затруднения нивелируются повышенными темпами выполнения работ.

В ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили, что введение санкций не повлекло за собой существенных сложностей, влияющих на сроки строительства дорожных объектов, заказчиком которых является ФКУ. Все работы ведутся в соответствии с графиком, заверили в компании.

Как отметили в Росавтодоре, все контракты на объекты 2023 года были заключены в 2022 году. Часть уже сдана в эксплуатацию, остальные планируют сдать к началу июня 2023 года. Сейчас формируются документы на контрактацию объектов уже 2024 года, а к работам планируют приступить после завершения всех необходимых процедур.

«Краснодарский край — транзитный и курортный регион. Сегодня к нам приезжает на отдых значительное количество людей со всей страны. Улучшение качества дорог, повышение комфортности и безопасности передвижения по ним в сочетании с большим количеством туристических объектов, проезд к которым обеспечен по автомобильным дорогам, привлекает большое количество туристов. Это положительным образом влияет на доход бюджета края»,— прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Генеральный директор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» Игорь Старыгин характеризует дорожную сеть Краснодарского края как одну из самых развитых в стране. При этом господин Старыгин отметил, что климатические и географические особенности края часто создают дополнительные трудности при строительстве и эксплуатации дорог и искусственных сооружений в регионе. Тем не менее по плотности дорожной сети Кубань находится на 14-м месте в России.

Андрей Пугачев

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