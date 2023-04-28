Край закатают в асфальт

На территории Краснодарского края реализуются сразу несколько важных проектов дорожного строительства. Региональный дорожный фонд в 2023 году составит 51,7 млрд руб., что на 6,7 млрд руб. больше, чем годом ранее. Тем не менее дорожники обращают внимание на ряд проблем, возникших при реализации проектов. Связаны они в первую очередь с санкциями и нарушениями логистических цепочек, а кроме того — с новыми нормами законодательства.
По территории Кубани пролегает более 45 тыс. км дорог, сооружено более 1100 мостов и путепроводов, построено более 50 транспортных развязок
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Триллионы на дорогах
В текущем году дорожный фонд Краснодарского края составит 51,7 млрд руб., что почти на 16% больше (на 6,7 млрд руб.), чем в 2022-м, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани. Всего в период с 2023 по 2027 годы регион получит 230,6 млрд руб. на мероприятия по строительству и содержанию дорог местного, регионального и федерального значения.
По информации Союза дорожников Кубани, на территории Краснодарского края пролегает более 45 тыс. км дорог, находится более 1100 мостов и путепроводов, построено более 50 транспортных развязок.
В сентябре 2023 года запланирован ввод четвертого этапа первой очереди 15-километрового обхода Тимашевска, строительство которого стартовало еще в октябре 2020-го. За последние 10 лет объект считается одним из самых крупных на территории региона. Новая объездная дорога Тимашевск — станица Полтавская будет I-в категории с четырьмя полосами движения.
Одним из самых масштабных проектов, старт которого назначен на 2023 год, является строительство дублера трассы А-147 «Джубга — Сочи». Как ранее писал ”Ъ-Кубань”, общая стоимость проекта, одобренного президентом Владимиром Путиным еще в 2020 году, на предварительном этапе превышала 1,5 трлн руб. В пятилетнем плане дорожной деятельности на прокладку трассы выделят почти 74 млрд руб. Сроки реализации, по оптимистичным прогнозам, рассчитаны до 2036 года. Согласно проекту, протяженность четырехполосной магистрали в обход прибрежных населенных пунктов составит 152 км с расчетной скоростью движения 100 км/ч. В 2023 году планируется приступить к реализации первого этапа проекта — обхода Адлера.
Также на территории Краснодарского края продолжается строительство трассы Черниговская — Дагомыс в Апшеронском районе для создания полноценного альтернативного подъезда к Сочи. Как ранее заявлял глава региона Вениамин Кондратьев, она на 280 км короче предложенных проектов маршрутов и почти в два раза дешевле. Стоимость объекта — 13,2 млрд руб.
Продолжается и возведение нового Яблоновского моста. Работы идут с опережением графика (в настоящее время выполнено 70% работ), объект планируют сдать в 2023 году. Общая стоимость объекта — более 5 млрд руб. Протяженность мостового перехода составит 1,1 км, а длина самого моста — 478 м. Объект строят в 20 метрах от действующего моста, и он станет продолжением улицы Захарова. Мост будет четырехполосным, с пешеходным тротуаром шириной шесть метров и трехметровой велосипедной дорожкой. Допустимую скорость движения транспорта ограничат 80 км/ч.
Кроме того, с опережением графика идут работы по строительству Дальнего Западного обхода Краснодара. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства края, устройство земляного полотна на объекте почти закончено. Работы по устройству дорожной одежды выполнены на 69%, и в июне текущего года планируется открытие движения по прямому направлению протяженностью 51,2 км. Строительство обхода власти региона ранее оценивали в 26,5 млрд руб. В 2019 году его стоимость выросла до 39 млрд руб. А в 2020 году победителем конкурса на право заключения долгосрочного инвестсоглашения по строительству и эксплуатации Дальнего Западного обхода Краснодара стало АО «Донаэродорстрой», предложив цену в 41,5 млрд руб.
Реконструируется трасса Краснодар — Ейск, ведущая к Азовскому морю. Автомагистраль расширили до четырех полос, сделали новую транспортную развязку, открыли площадки для отдыха с беседками, установили два пункта весового контроля и специальный разделительный бордюр, не позволяющий выехать на встречную полосу. Всего на реконструкцию трассы Краснодар — Ейск из краевого бюджета выделят 11 млрд руб. Планируется обновить 22 км автомагистрали. Завершить реконструкцию трассы планируют в 2024 году.
В июне 2023 года завершается переход на новые типы асфальтобетонов, что позволит увеличить срок службы дорог, повысит их качество, уменьшит колейность и износ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Развязать узлы
Наполовину готова новая дорога к Крымскому мосту. Полностью завершить ее строительство планируется в 2024 году. «Сегодня маршрут трассы А-289 от Краснодара до Крымского моста проходит через населенные пункты. В основном это двухполосная дорога, ограничение скорости — до 60 км/час. Летом водители тратят на этот участок до пяти часов»,— отмечал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Как сообщили ”Ъ-Кубань” в компании «Росавтодор», дальний подход к Крымскому мосту будет четырехполосным, без светофорного регулирования и с разрешенной скоростью 90 км/час. Протяженность новой дороги — 119 км, в ее составе будет построено 10 разноуровневых развязок, которые обеспечат возможность съезда с трассы к городам, поселкам и станицам Краснодарского края. Новая трасса пройдет над водными преградами, оврагами и региональными автодорогами — для этого на ней будет построено 49 мостов и путепроводов.
«Вывод транзита со старой дороги на новый четырехполосный участок без светофорного регулирования и пересечений в одном уровне с другими дорогами позволит более чем в два раза сократить для водителей время в пути от обхода Краснодара до Крымского моста»,— прокомментировали в ФКУ Упрдор «Тамань».
На сооружение первой очереди трассы А-289, протяженность которой составит 68 километров, предусмотрены 59 млрд руб. Общая же стоимость двух этапов строительства составит 100 млрд руб., сообщал ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пропускная способность — 40 тыс. автомобилей в сутки.
По данным Росавтодора, на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь идет реконструкция двух участков с 52-го по 100-й км. В декабре 2022 года уже был введен в эксплуатацию отрезок с 47-го по 52-й км, получивший название Северного обхода Анапы. Работы на всех трех участках начались одновременно, в октябре 2018 года. Фактически это три этапа большого проекта Росавтодора по возведению единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым в обход крупных населенных пунктов. Как сообщал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась, общая стоимость строительства Северного обхода Анапы составила 9,2 млрд руб.
Продолжается реконструкция моста через реку Фарс на км 72+711 федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в Мостовском районе Краснодарского края. «Это важный инфраструктурный объект для жителей района, которые в течение последних лет были вынуждены пользоваться старым мостом, работавшим в реверсивном режиме. Уже полностью выполнены строительно-монтажные работы по организации временной переправы через реку, сейчас ведется устройство свайного поля для опор нового капитального моста»,— сообщили в Росавтодоре. Запустить движение федеральным дорожникам предстоит до декабря 2023 года.
Кроме того, как рассказали ”Ъ-Кубань” в Росавтодоре, стартовали работы по строительству многоуровневой развязки на 16-м км трассы А-290 близ поселка Верхнебаканский. Госконтракт на строительство объекта был заключен 1 ноября 2022 года. Возведение развязки повысит безопасность дорожного движения на участке. Она также станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.
«В этом году планируется строительство еще одной крупной транспортной развязки на 19-м км трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский, на южном въезде в Краснодар. Проект предусматривает строительство пяти искусственных сооружений, включая эстакаду протяженностью около 800 м через железнодорожные пути. Это позволит беспрепятственно пересекать участки с высокой интенсивностью движения без снижения скорости. Устройство очистных сооружений на трассе и установка шумозащитных экранов улучшат экологический фон и качество жизни людей окрестных территорий. Разрешенная скорость движения на основных направлениях развязки увеличится до 120 км/ч, на съездах — до 80 км/ч. Число полос движения будет доведено до шести на основных направлениях и до двух — на всех важных съездах»,— рассказали в Росавтодоре.
По данным Упрдор «Черноморье», на строительство в три этапа выделят в общей сложности 11,5 млрд руб. из федерального бюджета. Работы должны стартовать в июле этого года, а завершить их по плану должны в октябре 2026-го.
Кроме того, в Армавире по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт Ефремовского путепровода через железную дорогу на трассе Отрадо-Ольгинское — Новокубанск — Армавир. Сооружение соединяет разделенные железнодорожным полотном микрорайоны города и является его основной транспортной артерией. Путепровод расположен в границах регулярной застройки и состоит из двух эстакад. Одна из них строилась еще в 60-е годы прошлого века, вторая построена недавно. В связи с ухудшением эксплуатационного состояния старой части перехода было принято решение о его капитальном ремонте. Протяженность объекта — 120 м. К работам приступили в июле 2022 года, они проводятся без прекращения движения автомобильного и общественного транспорта. А для движения троллейбусов здесь установили временную контактно-кабельную сеть. Работы идут по графику, основной конструктив сооружения планируют завершить к концу июня. Полный объем ремонтных мероприятий должны выполнить до конца 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию позволит существенно разгрузить транспортные потоки в городе, сообщили в Росавтодоре.
Активно ведутся работы на региональных, межмуниципальных и местных дорогах. Так, реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Краснодарском крае идет со значительным опережением графика. По нацпроекту обновляют участки улично-дорожной сети в трех городских агломерациях: Краснодарской, Сочинской и Новороссийской. Также строительно-монтажные работы ведутся на региональных трассах. Всего в 2023 году запланировано привести к нормативу 108 объектов на региональных и местных автодорогах, их общая протяженность составит 196 км, сообщили в Росавтодоре.
Проекты на словах
Трассу, позволяющую объединить курорты Ставропольского края и черноморское побережье, планировали построить еще в период Олимпиады в Сочи. Затем был проект 2016 года, по которому дорога между курортами должна была пройти по территории трех регионов: Краснодарского края, Ставрополья и Карачаево-Черкесии. Затем в июне 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин по результатам поездки на Ставрополье поручил проработать варианты возможных маршрутов трассы. В августе того же года глава Ставропольского края Владимир Владимиров озвучил стоимость проекта — 91–97 млрд руб. Но дело пока так и не сдвинулось. Ранее глава Ставрополья заявлял, что реализовать проект мешают 14 км Кавказского биосферного заповедника.
Также жители Краснодарского края и туристы, следующие в сторону Черного моря, давно ждут обещанный тоннель через Шаумянский перевал в Туапсинском районе. Это альтернативная короткая дорога до Туапсе, если ехать со стороны Краснодара, Апшеронска либо Майкопа. Масштабные строительные работы стартовали еще в 2000 году. Строить объект начали на средства федерального бюджета. Но в 2007-м работа заглохла. Проект заморозили из-за приостановки финансирования. В 2017 году краевые власти заговорили о возобновлении стройки. Стоимость завершения работ тогда оценивалась в 4 млрд руб. Но пока проект так и остался замороженным.
Санкции и фракции
Сложная геополитическая ситуация и санкции внесли свои коррективы в реализацию проектов дорожной инфраструктуры региона. Нарушились логистические цепочки по доставке необходимых средств производства, констатируют участники рынка.
«Большинство предприятий работает на импортной европейской спецтехнике: экскаваторы, автогрейдеры, асфальтоукладчики, катки. Возникли определенные проблемы с задержкой поставок запчастей по времени и резким ростом их стоимости. Несомненно, все это влияет на себестоимость выполняемых работ, а значит, ведет к уменьшению прибыли»,— говорит генеральный директор Краснодарской краевой ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей ”Союз дорожников Кубани”» Дарья Чубачук.
По ее словам, у дорожных предприятий остается меньше средств на развитие и перевооружение собственного производства, большинство компаний переходят на технику и грузовой транспорт китайских производителей и ожидают появления отечественной техники.
Кроме того, по словам госпожи Чубачук, в июне 2023 года завершается переход на новые типы асфальтобетонов — в соответствии с новыми ГОСТами на объемное проектирование смесей. Это, по мнению законодателей, позволит увеличить срок службы асфальтобетонных покрытий, повысить качество, уменьшить колейность и износ. При этом, как отмечают кубанские дорожники, местные карьеры — производители инертных материалов — не готовы поставлять в нужном количестве щебни так называемых «узких фракций», из которых должны выпускаться новые типы асфальтобетонов.
«Карьеры не обладают требуемым оборудованием для дробления материала соответствующих фракций. Для перевооружения дробильно-сортировочного оборудования требуются большие капиталовложения. Без поддержки на краевом и федеральном уровне производителям инертных материалов не обойтись»,— рассказывает Дарья Чубачук.
Одним из самых приоритетных проектов дорожного строительства является сооружение Яблоновского моста через реку Кубань в Краснодаре
Фото: Евгений Киселев
На сложности с инертными материалами ранее обращала внимание и начальник управления лабораторного контроля «Краснодаравтодора» Светлана Лира, выступавшая на заседании рабочей группы по развитию региональной промышленности строительных материалов в рамках выставки «ЮгБилд». По ее словам, в пиковые периоды подрядчики не могут приобрести необходимые объемы из-за очередей. Песок, щебень, гравий нужны не только дорожникам, но и строителям. Поэтому дорожники не всегда понимают, какой объем материалов им могут предоставить карьеры. Особенно с учетом введения новых требований.
В свою очередь вице-президент Союза дорожников Кубани Олег Безродный отметил, что заказы на дорожные работы сегодня выпускаются почти вслепую. Подрядчик не знает, будут ли к нужному моменту необходимые материалы. При этом продукция не всех карьеров отвечает новым требованиям Таможенного союза и нормам для асфальтобетона.
Из-за санкций наблюдались проблемы с поставками материалов иностранного происхождения, таких как лакокрасочные материалы, ремонтные составы, деформационные швы, светильники, оборудование сетей энергоснабжения и связи, гидроизоляционные материалы, запчасти, анкерные системы, подтвердили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Но сегодня в соответствии с поручением губернатора в отрасли в приоритетном порядке используются материалы кубанских производителей, а возможные затруднения нивелируются повышенными темпами выполнения работ.
В ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили, что введение санкций не повлекло за собой существенных сложностей, влияющих на сроки строительства дорожных объектов, заказчиком которых является ФКУ. Все работы ведутся в соответствии с графиком, заверили в компании.
Как отметили в Росавтодоре, все контракты на объекты 2023 года были заключены в 2022 году. Часть уже сдана в эксплуатацию, остальные планируют сдать к началу июня 2023 года. Сейчас формируются документы на контрактацию объектов уже 2024 года, а к работам планируют приступить после завершения всех необходимых процедур.
«Краснодарский край — транзитный и курортный регион. Сегодня к нам приезжает на отдых значительное количество людей со всей страны. Улучшение качества дорог, повышение комфортности и безопасности передвижения по ним в сочетании с большим количеством туристических объектов, проезд к которым обеспечен по автомобильным дорогам, привлекает большое количество туристов. Это положительным образом влияет на доход бюджета края»,— прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Генеральный директор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» Игорь Старыгин характеризует дорожную сеть Краснодарского края как одну из самых развитых в стране. При этом господин Старыгин отметил, что климатические и географические особенности края часто создают дополнительные трудности при строительстве и эксплуатации дорог и искусственных сооружений в регионе. Тем не менее по плотности дорожной сети Кубань находится на 14-м месте в России.
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