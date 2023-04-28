Дорого-востребовано

Кубанские аграрии к весенней посевной кампании приобрели в лизинг 528 единиц техники на общую сумму 2,3 млрд руб. Об этом «G» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Краснодарского края. Основным поставщиком сельхозпроизводителей стало государственное АО «Росагролизинг», объем поставок которого увеличился на 154%. За аналогичный период прошлого года аграрии приобрели только 208 сельхозмашин к посевной, обращают внимание к в минсельхозе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сельском хозяйстве растет спрос на отечественную технику ввиду санкций и дороговизны импортных машин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В сельском хозяйстве растет спрос на отечественную технику ввиду санкций и дороговизны импортных машин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае растет спрос на сельхозтехнику, несмотря на антироссийские санкции, которые привели к существенному увеличению ее стоимости. Эксперты говорят, что рост будет продолжаться, потому что износ действующей техники и дефицит парка подталкивают аграриев к приобретению новых машин и оборудования. Спрос также будет стимулировать развитие льготных инструментов лизинга и запуск новых программ поддержки сельхозтоваропроизводителей. При этом упор будет делаться именно на отечественные машины.

В целом темпы приобретения сельхозтехники в Краснодарском крае (не только к посевной) соответствуют уровню прошлого года. Всего сначала текущего года приобретено 284 трактора, 36 зерноуборочных комбайнов, два кормоуборочных комбайна и 539 единиц различной сельскохозяйственной техники.

Спрос в рост

По словам члена генсовета «Деловой России» Сергея Гебеля, уже не один год в России наблюдается дефицит парка сельскохозяйственной техники и оборудования. На фоне этого растет физический износ машин, который привел к тому, что в настоящее время порядка 50% техники эксплуатируется за пределами экономически целесообразных сроков службы.

«По этой причине спрос на сельскохозяйственную технику все последние годы остается высоким, что подтверждается его постоянным ростом. В 2022 году из-за внешних ограничений, санкций и некоторых других макроэкономических вызовов темпы роста несколько снизились, но после адаптации участников рынка к новым реалиям вернулись на прежний уровень. В 2023 году производители сельскохозяйственной продукции, как и прежде, демонстрируют высокий спрос на новую технику»,— рассказал господин Гебель.

Спикер напомнил, что Кубань традиционно — один из ведущих регионов РФ по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, в связи с чем ей свойственен высокий спрос на специализированную технику.

Заместитель гендиректора АО «Росагролизинг» Татьяна Антипова также отмечает регулярное рост увеличение объемов поставок сельхозтехники. По ее словам, Южный федеральный округ находится на втором месте по поставкам компании в России. С начала года «Росагролизинг» поставил на поля юга РФ 911 единиц техники, объем инвестиций превысил 4,3 млрд руб.

«Сельхозтоваропроизводители все чаще выбирают льготный лизинг в качестве основного инструмента для обновления парка техники, о чем говорят цифры: за первый квартал 2023 года наши поставки в ЮФО выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— прокомментировала госпожа Антипова, отметив, что аграрии чаще всего приобретают самоходную сельскохозяйственную технику.

В поисках новых рынков

Эксперты, опрошенные «G», говорят, что одним из главных вызовов для рынка сельхозтехники стали антироссийские санкции, вводимые в 2022 году. Это привело к сокращению производства отдельных видов техники в РФ. По словам Сергея Гебеля, только в первом полугодии 2022 года выпуск зерноуборочных комбайнов снизился на 37%, зерноочистительных машин — на 28%, борон — на 0,9%. В первую очередь это произошло в связи с нарушением ранее налаженных логистических цепочек и ростом всевозможных издержек, подчеркнул он.

Татьяна Антипова отмечает, что за год отрасль смогла приспособиться к санкционным условиям. «Текущая ситуация, безусловно, вносит свои коррективы, но мы совместно с нашими поставщиками ведем очень активную работу, чтобы аграрии в полном объеме получали необходимую технику»,— говорит она.

Эксперт обращает внимание, что рост цен начался еще задолго до санкций, при этом запрос на оснащение хозяйств техникой оставался и остается стабильно высоким. ”Росагролизинг” с помощью своих программ и льготных условий предоставляет аграриям возможность сэкономить на приобретении техники и обновить свой парк максимально выгодно» — добавила госпожа Антипова.

Сейчас, по ее словам, российские и белорусские производители обеспечивают покрытие до 90% спроса на самоходную технику. «Российская техника точно не уступает западным аналогам по качеству, что подтверждается растущим на нее из года в год спросом. Аналитики ”Росагролизинга” отмечают, что в этом году наибольшей популярностью среди аграриев пользуется техника именно отечественного производства. Лидеры среди поставщиков — ”Ростсельмаш”, Петербургский тракторный завод, ”Брянсксельмаш” и ”Пегас-Агро”»,— прокомментировала замгендиректора АО «Росагролизинг».

Сергей Гебель отмечает, что главной проблемой отечественных производителей сельскохозяйственной техники остается нехватка отдельных комплектующих. В России практически не производятся электронные компоненты, колесные диски для сельхозтехники, а качество подшипников отечественного производства является недостаточно высоким, говорит он. «В любой российской технике есть импортные комплектующие, а в себестоимости производства доля зарубежных материалов и компонентов может составлять до 35% — речь идет о гидравлике, мощных двигателях и т. д.»,— отметил эксперт.

Решить проблему нехватки комплектующих можно как путем поиска новых партнеров в других странах — Китае, Индии, Турции,— так и налаживанием производства внутри России. Отечественные производители могут занять свою нишу и обеспечить заводы теми запчастями, которые ранее приобретались за границей, но для этого нужны крупные инвестиции, государственная поддержка и время на развитие, полагает господин Гебель. Татьяна Антипова сообщила, что для «недопущения снижения темпов технической модернизации АПК» и удовлетворения потребностей аграриев в новой технике «Росагролизинг» наращивает сотрудничество с новыми поставщиками.

Перестройка продолжается

Несмотря на все внешние и внутренние проблемы, рынок сельскохозяйственной техники демонстрирует определенные положительные тенденции, но для его дальнейшего развития требуется решение «ряда актуальных проблем, связанных с изменениями прошедшего года», считает Сергей Гебель.

«Вместе с ростом рынка специализированной техники перспективные прогнозы на дальнейшее развитие имеет и отечественный агролизинг, что подтверждается стабильно высокими объемами поставок даже в текущих непростых экономических условиях»,— уверен он.

По словам Татьяны Антиповой, наибольшее влияние на отрасль сейчас оказывает фактор доступности сельскохозяйственной техники. «Российские производители сейчас находятся в процессе поиска и налаживания отношений с новыми поставщиками, перестроения логистических цепочек, реформирования бизнес-процессов. Все это, конечно, сказывается на количестве выпускаемой ими техники и ее доступности для конечного покупателя»,— обращает внимание она.

Эксперт также напомнила, что прошлый год характеризовался увеличением цен на сельхозтехнику из-за санкционного давления, однако она прогнозирует, что в этом году рост замедлится и ценовая ситуация начнет стабилизироваться. По мнению госпожи Антиповой, это приведет к более стабильной ситуации на рынке сельхозтехники в целом и выравниванию спроса на нее

Алексей Белянин

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