«Есть все шансы выйти на рекордные показатели прошлого года»

Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев — о посевной кампании этого года, ситуации с импортозамещением семян и сельхозтехники, а также о планах на будущий урожай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Фото: Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Guide: Как проходит посевная кампания на Кубани в этом году?

Михаил Тимофеев: Погодные условия в этом году складываются вполне неплохо, благодаря этому все работы в полях, садах и на виноградниках проходят в штатном режиме.

К севу ранних яровых культур аграрии Кубани приступили в конце февраля. План по севу — более 1,7 млн га, это на уровне предыдущих лет. Если говорить конкретно о каждой ключевой сельхозкультуре, то под яровые зерновые и зернобобовые отведено почти 700 тыс. га, сою — более 170 тыс. га, сахарную свеклу — почти 190 тыс. га, подсолнечник — порядка 440 тыс. га, кукурузу — свыше 460 тыс. га.

Семенным материалом хозяйства обеспечены. Ежегодно растет площадь сева именно элитными семенами высших репродукций. За последние пять лет их объем использования вырос почти на 25%. Это направление мы ежегодно субсидируем. В весенних полевых работах задействовано свыше 34 тыс. единиц различных сельхозмашин. Потребность хозяйств в горюче-смазочных материалах обеспечена. Кстати, радует, что цены на них ниже, чем в прошлом году, примерно на 10%. В плане обеспеченности наиболее востребованными запчастями и комплектующими также сложностей нет — их необходимые запасы сформированы в хозяйствах и сервисных службах края.

G: Как в этом году обстоят дела в отрасли рисоводства?

М. Т.: Планы и перспективы в рисоводстве в этом году пересекаются с прошлым. Мы сохраняем площадь сева на уровне 2022 года, это 92 тыс. га. Это та площадь, которая будет гарантированно обеспечена водой весь период вегетации риса. По урожаю прогноз тоже на уровне прошлого года: 580–600 тыс. тонн. Как результат, это позволит сохранить стабильность на продовольственном рынке. К посевной кампании риса также все готово. Аграрии обеспечены семенами отечественной селекции на 100%. Минеральные удобрения есть практически в полном объеме, они еще докупаются по мере необходимости. Техника тоже готова — мы планируем задействовать порядка 945 агрегатов для предпосевной обработки почвы и 225 — для обеспечения сева. Насосные станции к поливному сезону также готовы.

G: Как обстоят дела с семенами отечественной селекции по другим сельхозкультурам?

М. Т.: В части озимых культур полностью сеются наши, отечественные семена. По кукурузе и подсолнечнику мы рассчитываем в этом году нарастить долю высева отечественных семян до 30% по каждой сельхозкультуре.

Доля сева отечественными семенами сахарной свеклы тоже сейчас невелика, и в наличии еще нет необходимого объема семян. Но в этом году мы планируем получить 120 тыс. посевных единиц отечественных семян сахарной свеклы, что позволит засеять ими в 2024 году более 90 тыс. га посевов.

Также ведется работа и по семеноводству сахарной кукурузы. Много лет семена этой культуры поставлялись из Европы и США. Но в прошлом году было посеяно несколько гектаров нашего гибрида — Краснодарский сахарный 280 СВ, и уже под урожай этого года в регионе получено 2,5 тонны семян для площади сева 185 га. В этом году участки гибридизации сахарной кукурузы будут увеличены до 8 га, с которых будут получены семена для площади около 500 га. Работа в данном направлении будет продолжена.

G: Закрыта ли потребность по саженцам винограда и плодовых культур?

М. Т.: Потребность в саженцах плодовых культур закрыта уже далеко не первый год. В крае функционируют 30 питомников, занимающихся выращиванием сертифицированного посадочного материала семечковых, косточковых и ягодных культур для промышленного садоводства. В 2022 году ими было выращено 7,5 млн саженцев. Для сравнения, в 2006 году производство плодовых саженцев составляло 1,3 млн штук. Объемы производства сертифицированного посадочного материала плодовых и ягодных культур, выращиваемого в крае, могут полностью удовлетворить потребность в саженцах как крупных садоводческих хозяйств, так и субъектов малых форм хозяйствования не только в крае, но и в соседних регионах.

Производство саженцев виноградников мы тоже наращиваем хорошими темпами. В этом году их объем увеличится на 27% за счет ввода нового питомника (СХП «Раевское») и увеличения производства саженцев в уже работающих питомниках (АФ «Южная» и «Фанагория»).

G: Какие планы по развитию садоводства в ближайшей перспективе?

М. Т.: Садоводство — это, пожалуй, одна из флагманских отраслей регионального сельского хозяйства. За последние годы она достаточно окрепла. Конечно, хорошим подспорьем для этого стали государственные инвестиции. Например, в этом году субсидии на поддержку садоводства составили более 1,2 млрд руб. Из этой суммы 670 млн руб. уже выплачены садоводческим предприятиям. Как результат, растут сады, увеличивается объем урожая. Сегодня общая площадь плодовых и ягодных насаждений в крупных садоводческих предприятиях и фермерских хозяйствах уже 30,8 тыс. га. За период с 2017 по 2022 годы площадь промышленных плодовых и ягодных насаждений с учетом реновации увеличилась на 3,1 тыс. га.

Урожай прошлого года превысил рекордные 600 тыс. тонн фруктов и ягод. Это наивысший результат за всю историю промышленного садоводства края. Конечно, это своего рода промежуточная цифра, нам есть к чему стремиться и куда расти дальше.

В текущем году планируется заложить 1600 га садов, в весенний период уже заложено 400 га плодово-ягодных насаждений. Основной объем традиционно запланирован на осенний период. Более 80% новых садов — это сады интенсивного и суперинтенсивного типа.

Под растущие объемы фруктов предприятия региона реконструируют и строят новые фруктохранилища. На сегодняшний день на предприятиях Краснодарского края их общий объем составляет 360 тыс. тонн единовременного хранения, и в планах на ближайшие годы — строительство дополнительных объемов на 50 тыс. тонн. Для сравнения: 10 лет назад объем фруктохранилищ составлял 135 тыс. тонн.

G: Какие планы по развитию региональных виноградарства и виноделия?

М. Т.: В нашем регионе производится половина всего отечественного винограда и российского вина. Более того, виноградарско-винодельческая отрасль — это еще и точка роста для развития агротуризма. Посещаемость объектов винного туризма ежегодно растет в разы. Для сравнения: в 2020 году — 180 тыс. человек, 2021 год — 300 тыс. человек, 2022 год — более 300 тыс. человек. Только за последние два года были открыты такие объекты винного туризма, как «Шато Андре» в Крымском районе, Центр энологии «Шато Тамань» в Темрюкском районе, винодельня гравитационного типа «Скалистый берег» в Анапе, винодельня «Шато де Талю» в Геленджике.

Кроме того, на 1 руб. господдержки, вложенной в развитие виноградарства, в бюджет возвращается не менее 4,2 руб. Это один из самых высоких показателей эффективности государственных инвестиций в сельское хозяйство.

В этом году планируется заложить не менее 1,5 тыс. га новых виноградников. План на весну — 750 га.

За счет расширения сырьевой базы планируем увеличить объем производства винодельческой продукции примерно на 10% — с 23 млн дал до 25,3 млн дал.

G: Какие действия предпринимаются в плане импортозамещения сельхозтехники?

М. Т.: На самом деле импортной сельхозтехники в хозяйствах региона не такой большой объем: по тракторам это 8–10% (без учета тракторов «Белорус»), по комбайнам — до 12%, по остальной технике — менее 15%. Наши сельхозмашиностроители сегодня выпускают практически все виды необходимой техники. И тут важно, чтобы она была доступна аграриям. Для этого и на федеральном, и на краевом уровне разрабатываются льготные программы. В этом плане у нас тесное сотрудничество с АО «Росагролизинг». Например, в прошлом году по программам этой госкомпании приобретено около 1 тыс. сельхозмашин, к посевной текущего года — свыше 500 единиц техники.

Также с прошлого года работает краевая программа субсидирования приобретения сельхозтехники отечественных производителей и производителей из дружественных стран. В прошлом году субсидии получили 116 аграриев, просубсидировано приобретение 208 единиц техники. В этом году финансирование этой программы мы увеличили вдвое — до 80 млн руб. и повысили ставку субсидирования затрат до 15%.

G: Есть ли прогнозы по урожаю этого года?

М. Т.: Сейчас сложно прогнозировать, так как посевная кампания еще в процессе, и есть ряд факторов, на которые мы повлиять не можем. В основном, это, конечно, погодные условия. Но есть все шансы выйти как минимум на показатели прошлого года, а они были почти по всем направлениям рекордными.

Со своей стороны мы поддерживаем аграриев, в том числе в финансовом плане. В этом году общий объем государственной поддержки АПК составляет более 11,8 млрд руб. Из них на укрепление отдельных направлений растениеводства с учетом льготных кредитов — 5,9 млрд руб. Значительный объем финансирование направлен, как я уже сказал, на садоводство — 1,2 млрд руб. Более 1 млрд руб. выделено на закладку виноградников. Существенно увеличено финансирование на развитие мелиоративного комплекса: почти до 770 млн руб. Впервые с этого года предоставлена господдержка на возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта.

Отдельно хотел бы выделить агрострахование. В этом году на это направление выделено свыше 460 млн руб. Краснодарский край по итогам прошлого года стал крупнейшим регионом России по размеру застрахованных площадей. За год застрахованная площадь в регионе выросла в четыре раза — со 159 тыс. га до 631 тыс. га.

Кроме того, по направлению растениеводства нам выделено почти 500 млн руб. на субсидирование льготных краткосрочных кредитов.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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