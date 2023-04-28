Катись, колесо

После ухода с российского рынка зарубежных брендов сельхозтехники отечественные предприятия перестроили производство, нашли новых поставщиков комплектующих и запчастей. Однако, по словам экспертов, из-за падения доходов многие аграрии не могут себе позволить инвестиции в обновление машинно-тракторного парка и оборудования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доля зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов российского производства в хозяйствах и на крупных предприятиях составляет сегодня не менее 70%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Доля зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов российского производства в хозяйствах и на крупных предприятиях составляет сегодня не менее 70%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Слезаем с импортной «иглы»

Российские производители сельхозтехники отличаются одним из самых высоких уровней локализации в отечественном машиностроении. В среднем, в зависимости от сложности выпускаемой техники, по данным ассоциации «Росспецмаш», локализация составляет от 60 до 80%. Например, для таких высокотехнологичных и сложных машин, как тракторы, это не менее 60%, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов — не менее 70%. В сегментах прицепной и навесной почвообрабатывающей техники доля российских комплектующих достигает 90%. Есть производства, которые уже полностью не зависят от иностранных компонентов.

По словам представителей «Росспецмаша», беспрецедентная ситуация, связанная с ограничением поставок комплектующих, создала наибольшие трудности для производителей высокотехнологичной техники. Им потребовалось дополнительное время на поиск других поставщиков из дружественных стран или в России, на развитие собственного производства компонентов. Усложнилась и подорожала логистика. Необходимо было проводить испытания новой продукции и только в случае успеха начинать полноценное внедрение в производство.

Как сообщил «G» директор ООО «Стартек Плюс» Евгений Скиба, проблема импортозависимости особенно остро ощущалась в начале 2022 года. В связи с уходом многих зарубежных брендов пришлось переходить на комплектующие лояльных к России стран. Таких как Китай, Индия. «Но этот период успешно пройден, сейчас большой зависимости от импорта практически нет. Поставки отечественных запчастей происходят в рабочем режиме, в импорте присутствуют незначительные задержки. Дефицита комплектующих к тракторам и сельхозтехнике компания не испытывает»,— говорит господин Скиба.

Гендиректор завода «Кубаньжелдормаш» Анатолий Щукин констатирует, что проблема импортозависимости достаточно актуальна для всех заводов. Тем не менее возглавляемое им предприятие обладает достаточными мощностями и технологиями для максимального самообеспечения производства. «3авод производит самостоятельно почти все детали и узлы на свою технику и практически не зависит от западных поставщиков. Те немногие комплектующие, которые мы закупали в Европе, сегодня заменили азиатскими аналогами»,— говорит собеседник.

Есть свои сложности в работе с азиатскими поставщиками. Первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса компании «Ростсельмаш» Алексей Швейцов еще в конце 2022 года на пленарном заседании выставки «Югагро» обращал внимание на усложнение логистики: если раньше она занимала 10 дней, то впоследствии увеличилась до 28–50 дней, в зависимости от выбранного способа — морского, воздушного или железнодорожного. «Если европейские партнеры поставляли свою продукцию без предоплаты, то азиатские поставщики требуют стопроцентной предоплаты. Удлинение плеча поставки, общее удорожание сырья — все это работает на рост стоимости сельхозтехники в целом»,— говорит господин Швейцов.

Тем не менее Россия должна прийти к тому, чтобы сельхозтехника, работающая на российских полях, была произведена отечественными компаниями. При этом она должна соответствовать жестким критериям, которые выставляют наши аграрии. То есть быть качественной, надежной, экономичной, энергонасыщенной, отмечал на «Югагро» генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов. По данным эксперта, в прошлые годы соотношение между отечественной и иностранной техникой, которую российские аграрии брали в лизинг, было примерно равнозначным — 50/50. Но в 2022 году каналы поставок импортных сельхозмашин перестали существовать. Теперь на российский рынок пытаются зайти новые поставщики.

За качество придется платить

В Краснодарском крае в 2022 году ввели новую краевую программу, которая субсидирует 10% затрат на покупку сельскохозяйственной техники, произведенной в России и дружественных странах. В текущем году средства на эти цели увеличили с 40 до 80 млн руб., сообщили в администрации края.

По информации краевых властей, в 2022 году при региональной поддержке 126 сельхозпроизводителей приобрели более 200 единиц сельхозтехники. Обновление парка позволяет планомерно увеличивать энергообеспеченность. На февраль 2023 года она составляла почти 200 лошадиных сил на 100 га пашни. Это один из самых высоких показателей в России.

Еще до введения санкций и ухода с рынка зарубежных брендов аграрии все чаще отдавали предпочтение российским производителям сельхозтехники. Если в 2013 году доля отечественных заводов на внутреннем рынке составляла 24%, то по итогам 2022 года она уже превышала 60%, такие данные привели в ассоциации «Росспецмаш».

По словам Анатолия Щукина, российская техника нацелена на высокое качество, что, конечно, сказывается на цене. Но даже малые хозяйства, отмечает глава «Кубаньжелдормаша», сегодня готовы платить больше за настоящее качество, а не дешевые «гаражные» образцы.

Как отмечает Евгений Скиба, в текущих реалиях в Краснодарском крае сохраняется устойчивый спрос на тракторы «Кировец» и запасные части для их обслуживания. «Импортные запчасти также остаются востребованными среди аграриев, о чем говорит статистика заявок нашего интернет-магазина. Однако сейчас в большинстве случаев такие запчасти недоступны»,— говорит директор ООО «Стартек Плюс».

Производство падает — цены растут

Ситуация с замещением комплектующих, поставки которых в Россию прекратились, нормализуется, отметили в «Росспецмаше». Но, по словам участников рынка, есть большая проблема с доступностью сельхозтехники. Кроме того, из-за низких цен на зерно и высоких экспортных пошлин у аграриев сократилась доходность — многие не могут позволить себе обновить машинно-тракторный парк. Наблюдается падение продаж сельхозтехники.

По словам Евгения Скибы, с улучшением качественных показателей техники увеличивается и ее стоимость. В то же время существуют различные программы государственного субсидирования, льготные инвесткредиты и программа №1432 (субсидии производителям сельхозтехники.— «G»), что в совокупности делает технику доступной для малых сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

Между тем, по данным Минсельхоза РФ, цены на сельхозтехнику за год выросли на 30–50%. Власти обсуждают меры по стабилизации цен. Планируют инициировать обращение в ФАС для проведения проверки обоснованности роста цен с последующей их фиксацией до конца 2023 года.

По данным «Росспецмаша», в прошлом году по отношению к 2021 году производство тракторов в России сократилось на 1%, зерноуборочных комбайнов — на 32%, борон — на 10%, сеялок — на 7%. В 2023 году сокращение производства сельхозтехники усилилось — на 11% в денежном выражении в январе—феврале по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Эксперты ассоциации констатируют, что высокий урожай зерна в 2022 году и высокие экспортные пошлины привели к снижению цен на зерновом рынке внутри страны. Доходность сельхозпроизводителей сократилась, снизились инвестиции в обновление парка сельхозмашин.

Сокращены меры поддержки сельскохозяйственного машиностроения. Например, на реализацию основного механизма поддержки — постановления №1432 — в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено только 2 млрд руб. Тракторы и комбайны исключены из программы совсем и реализуются без всяких скидок. По данным производителей, дополнительная потребность в субсидиях по постановлению №1432 составляет 15 млрд руб.

Кроме того, в России значительно возросла себестоимость производства сельхозтехники. Стоимость металла на внутреннем рынке в 2020–2022 годах увеличилась в 1,5 раза. Рост логистических затрат на поставку комплектующих к технике в связи с введением санкций недружественными странами, волатильность курса валют привели к росту себестоимости отечественных сельхозмашин и комплектующих как российского, так и зарубежного производства.

«Высокотехнологичные компоненты к сельхозтехнике выпускаются в России в недостаточных количествах. Высокий уровень кредитных ставок и налогов, высокая стоимость и узкий сортамент металлопроката на внутреннем рынке, низкий уровень таможенной защиты производителей комплектующих привели к тому, что российским заводам просто невыгодно инвестировать в развитие производства, поскольку зарубежные комплектующие сравнимого качества на 30% дешевле российских»,— отметили в «Росспецмаше».

В связи с этим члены ассоциации обратились с письмом к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину (есть в распоряжении «G»). Для увеличения объемов производства и темпов обновления парка сельхозтехники машиностроители предложили отменить экспортные пошлины на зерновые культуры и не вводить их как минимум в ближайшие пять лет. Предоставить в 2023 году дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 10 млрд руб. на реализацию постановления №406, где говорится об установлении льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции из регионов Сибирского федерального округа. Предусмотреть дополнительное финансирование реализации постановления №1432 в размере 15 млрд руб. ежегодно.

Кроме этого, ассоциация «Росспецмаш» предложила главе правительства в 2023–2027 годах рассмотреть механизм предоставления грантов на выпуск комплектующих к спецтехнике — не менее 10 млрд руб. ежегодно. А также распространить льготы, действующие в отношении IT-компаний, на производителей спецтехники и компонентов к ней.

Андрей Пугачев

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