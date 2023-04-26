Песков: активы Fortum и Uniper переходят во внешнее управление в качестве ответной меры

Российские активы Fortum и Uniper считаются переданными в управление Росимуществу с момента подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе пресс-колла журналисты попросили Дмитрия Пескова уточнить сроки передачи активов Fortum и Uniper в управление России. «С момента подписания. Есть какой-то бюрократический процесс, но, конечно, с момента подписания указа»,— заявил господин Песков во время конф-колла.

Он отметил, что эта инициатива «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний». «Потому что в ряде государств наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации. Есть отличия, это указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов»,— объяснил он в разговоре с «Ъ FM».

Вчера, 25 апреля, Владимир Путин разрешил передавать во временное управление иностранные активы в случае изъятия российских за рубежом. Согласно указу, под временное управление Росимущества переходят 83,73% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98% акций «Фортум» (принадлежит финской Fortum).

По словам пресс-секретаря российского президента, при необходимости перечень предприятий, которые находятся под внешним управлением, может быть расширен. «Собственно, главная цель указа — это формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом»,— сказал Дмитрий Песков. Расширение перечня иностранных компаний под внешним управлением допустило и Росимущество.

Концерн Fortum заявил, что после подписания Владимиром Путиным указа не получал уведомления о передаче акций под внешнее управление в России. Балансовая стоимость активов Fortum в РФ по состоянию на 31 декабря 2022 года составляла €1,7 млрд.

Милена Костерева