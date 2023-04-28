Развитие вопреки

В 2022 году в рамках протоколов с инвесторами о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций в Краснодарском крае реализовано 54 проекта в сфере АПК Кубани на общую сумму 19,5 млрд руб. и создано 1,2 тыс. рабочих мест (в 2021 году реализовано 53 проекта на сумму 23,3 млрд руб.). Об этом «G» сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время на Кубани построено или находится в стадии строительства несколько комплексов по выращиванию грибов и овощной продукции

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самыми масштабными проектами стали строительство второй очереди тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов и производству компоста в Крыловском районе (объем инвестиций — 3,2 млрд руб.); модернизация завода по переработке винограда в Темрюкском районе (2,4 млрд руб.); строительство молочного комплекса на 3 тыс. голов в Каневском районе (2,1 млрд руб.); строительство складского комплекса (плодохранилище вместимостью 15 тыс. тонн с блоком сортировки) в Абинском районе (1,7 млрд руб.); строительство и эксплуатация свиноводческого селекционно-генетического центра (объем инвестиций — 1,5 млрд руб.), а также строительство центра по выращиванию грибов (II этап) в Краснодаре (906,2 млн руб.).

«В связи с введенными санкциями в 2022 году существенных задержек сроков реализации проектов в сфере АПК в рамках протоколов с инвесторами о намерениях не наблюдалось»,— подчеркнули в ведомстве.

ТОП-5 крупнейших инвестпроектов в сфере АПК Краснодарского края в 2022 году: 3,2 млрд руб. — вторая очередь тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов и производству компоста в Крыловском районе 2,4 млрд руб. — модернизация завода по переработке винограда в Темрюкском районе 2,1 млрд руб. — строительство молочного комплекса в Каневском районе 1,7 млрд руб. — строительство плодохранилища в Абинском районе 1,5 млрд руб. — строительство и эксплуатация свиноводческого селекционно-генетического центра

Поставили на паузу

Представители агробизнеса рассказали, что санкционное давление на Россию и уход с российского рынка зарубежных компаний заставили перенастроить бизнес и инвестиционные процессы, что потребовало времени, а в некоторых случаях привело к приостановке инвестпроектов.

Так, в ГК «ТД ”Сигма”» в прошлом году на инвестиционную деятельность потратили на 20% меньше в сравнении с 2021 годом. «Мы ежегодно проводим обновление сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для животноводства. Сокращение инвестиций связано с отказом от приобретения импортной техники и оборудования. Ждали перестройки логистических путей, изучали продукцию альтернативных поставщиков. 60% приобретенной в 2022 году сельскохозяйственной техники произведено в России»,— поясняет управляющий агробизнесом «Сигмы» Любовь Недилько.

В ООО «Алма Продакшн» (выращивает яблоки) планировали инвестировать в увеличение холодильника почти 1 млрд руб., но пока реализация проекта приостановлена в связи с уходом из страны важных поставщиков холодильного оборудования, удорожанием логистики и санкционными ограничениями. «По этим же причинам на ”стоп” поставили и два небольших проекта (по 20–30 млн руб.) — планировалось увеличить упаковочные мощности, закупить антиградовую сетку и т. п.»,— рассказал генеральный директор компании Дмитрий Бобков.

Кроме новых сложностей, возникших в прошлом году в связи с санкционным давлением на Россию, развитию инвестиционной деятельности в АПК Кубани мешают и некоторые уже ставшие системными для отрасли проблемы. Например, ключевым сдерживающим фактором для инвестиций растениеводческих предприятий, по мнению председателя ассоциации «Народный фермер Кубани», члена рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в области растениеводства и животноводства Константина Юрова, являются вывозные экспортные пошлины.

«Цена со склада хозяйства на пшеницу с протеином 12,5% составляет 11 тыс. руб. за тонну без НДС с хозяйств, цена в порту Новороссийска — 13 тыс. руб. без НДС. При этом вывозная экспортная пошлина с 14 апреля 2023 года достигла 5,7 тыс. руб. за тонну зерна. В России производят 155 млн тонн, а потребляют 80–85 млн тонн. Пошлина сдерживает экспорт, вследствие чего возникает эффект перепроизводства, падение прибыли и сокращение инвестиций»,— поясняет эксперт.

Генеральный директор компании «Рустарк» Роман Козырев считает, что основное препятствие для развития агробизнеса в Краснодарском крае — слаборазвитая инженерная инфраструктура. «Так, наверное, исторически сложилось, что плохо развиты электрификация, газификация и даже сотовая связь. Когда я еду по дороге регионального значения, связь постоянно пропадает. Половина полей находится вне зоны действия сотовой связи, что сильно мешает внедрению новых технологий в агропром»,— считает господин Козырев.

ТОП-5 крупнейших инвестпроектов в сфере АПК Краснодарского края, реализация которых запланирована на 2023 год: 2,5 млрд руб. — реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных культур в Кавказском районе 1,6 млрд руб. — реконструкция винзавода в Крымском районе 1,1 млрд руб. — строительство сельскохозяйственного предприятия по выращиванию овощной и растениеводческой продукции в открытом и защищенном грунте в Новороссийске 1 млрд руб. — строительство комплекса для хранения и переработки сельхозпродукции с последующей переработкой в Кавказском районе 310 млн руб. — строительство нового и реконструкция действующего мясоперерабатывающего производства в Туапсинском районе

Близки к завершению

В настоящее время в Краснодарском крае реализуют 107 инвестиционных проектов на 119 млрд руб. В департаменте инвестиций и развития МСП рассказали, что некоторые из этих проектов в 2023 году планируется завершить. Среди самых крупных — реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных культур в Кавказском районе на сумму 2,5 млрд руб.; реконструкция винзавода с целью увеличения производственной мощности по переработке винограда до 18 тыс. тонн в сезон и организации производства игристых вин до 20 тыс. дал/месяц в Крымском районе — 1,6 млрд руб.; строительство сельскохозяйственного предприятия по выращиванию овощной и растениеводческой продукции в открытом и защищенном грунте в Новороссийске — 1,1 млрд руб.; строительство комплекса для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции с последующей переработкой в Кавказском районе на сумму свыше 1 млрд руб.

Кроме того, завершится строительство нового и реконструкция действующего мясоперерабатывающего производства в Туапсинском районе. Объем инвестиций составил 310 млн руб. В Староминском районе модернизируют предприятие по внедрению технологии полного цикла производства кваса (объем инвестиций — 320 млн руб.), а в Красноармейском районе завершат строительство плодохранилища на 2500 тонн (130 млн руб.).

Одним из основных инвестиционных направлений работы ГК «ТД ”Сигма”» является точное земледелие — цифровизация полей (агроскаутинг) и установка метеостанций. В настоящее время поля агрохолдинга покрыты метеостанциями почти на 20–25%. Другое ключевое направление инвестирования — орошение. На базе предприятий, входящих в группу компаний, с системами орошениями работают уже порядка на 650 га. В 2023 году планируется запуск второй очереди — 500 га, и на последующие годы — не менее 3 тыс. га. Упор делается на выращивание семенного материала.

Кроме того, в 2023 году в «Сигме» активно развивают рощи фундука. «На сегодня уже плодоносит порядка 400 га (фундук плодоносит на пятый год). При роще фундука развивается питомник. Также рассматриваем возможность на базе хозяйства развивать агротуризм»,— говорит Любовь Недилько. Она добавляет, что на предприятиях активно развивают переработку: в структуре компании есть мельничный комплекс мощностью 2 тыс. тонн в месяц. «Планируется увеличить мощность, а также наладить сбыт муки. Помол на мельнице производится всех сортов, в том числе под индивидуальный заказ. В 2022 году мощности мельничного комплекса были задействованы на 30%. В ближайшее время выйдем на полную мощность»,— рассказывает госпожа Недилько.

Эксперты подчеркивают, что главным преимуществом Краснодарского края является плодородный чернозем и благоприятный для сельского хозяйства климат. По словам Романа Козырева, Кубань является основным производителем агропромышленной продукции в России в ее широком разнообразии. Чем больше производится продукции, тем, по его словам, больше возможностей для переработки.

«Мы перерабатываем кукурузу и чувствуем себя очень комфортно, потому что находимся фактически среди кукурузных полей. У нас есть возможность конкурентно выбирать поставщиков, поэтому мы развиваем свое предприятие именно в Краснодарском крае»,— Роман Козырев.

Он добавляет, что в регионе налажено хорошее рабочее взаимодействие власти и бизнеса. «Без содействия властей невозможно было бы построить промышленный парк в Армавире. Инвестиции в проект исчисляются десятками миллиардов рублей»,— говорит господин Козырев. Он уверен, что с учетом проектов, которые будут осуществлены в ближайшие годы, Краснодарский край в 2027 году станет лидером по глубокой переработке зерна.

Маргарита Синкевич

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