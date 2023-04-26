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Коммерсантъ FM
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Новак: в Азию перенаправили около 20% российской нефти, поставлявшейся в Европу

Россия перенаправила в Азию около 20% нефти, ранее поставлявшейся в страны Европы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, после введения санкций в марте 2022 года Россия «в течение месяца-полутора» наладила новые логистические цепочки и контакты с «дружественными» странами, прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Африке.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на рынки Индии, Китая, других стран»,— сообщил господин Новак на марафоне «Знание» (цитата по «Интерфаксу»). Общий баланс спроса и предложения на нефть, по его словам, не изменился.

Говоря о газе он отметил, что объемы его поставок были снижены. «Если говорить о газе — здесь мы уменьшили объемы поставок, часть перенаправили тоже в Азию, в частности, в КНР выросли поставки примерно на 50% в прошлом году»,— сказал вице-премьер. При этом господин Новак подчеркнул, что Европа стала больше зависеть от импорта СПГ.

«Российская энергетика доказала свою устойчивость, и мы нашли новые логистические маршруты»,— резюмировал вице-премьер.

С 5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель Минэнерго утверждает, что Россия смогла перенаправить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго Евросоюза и стран G7. На фоне отказа стран Европы от российской нефти ее бОльшую часть стали закупать Индия и Китай.

О ситуации на рынке читайте в материале «Ъ» «Охота за танкерами».

Лаура Кеффер

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