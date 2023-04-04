Турция не сдерживает цены

Проживание в отелях Турции подорожало за год на 70%, гласят данные Национального института статистики республики. За прошлый месяц стоимость выросла на 4%. Кроме того, общая инфляция в стране за последний год увеличилась более чем в полтора раза, сообщает ведомство. Речь идет о росте цен в ресторанах, магазинах с безалкогольными напитками и продуктами питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом стоимость, например, некоторых товаров выросла на 300%, рассказывает турецкий журналист Абдурахман Камбур-Оглу. По его словам, это не могло не отразиться на ценах в отелях: «В Турции официальный показатель инфляции — порядка 50%, но кажется, что в реальности он составляет примерно 200%, а местами и 300%, если сравнивать с прошлогодними ценами.

Плюс к этому в стране минимальную зарплату повысили процентов на 50. Получается, что размер оплаты труда вырос незначительно, а продукты подорожали почти на 300%. И, естественно, все это отражается на ценах, потому что в отелях обещают обеспечить людей качественным питанием».

На этом фоне растет и стоимость туров, в том числе из-за проблем с перелетами, отметил директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин: «Основной фактор — это то, что число лайнеров, которые могут летать в Турцию, ограничено из-за санкций. И билеты на эти рейсы, естественно, игрокам рынка хочется продать подороже, поэтому и цены они выставили соответствующие. Кроме того, европейцы по-прежнему выбирают это направление для отдыха, так что в любом случае спрос ожидается высоким, и отелям точно невыгодно снижать цены.

Для россиян же доступны прямые рейсы только на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы, в Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Там можно хорошо отдохнуть по приемлемым ценам, и часто туры обойдутся даже дешевле, чем в Турцию.

Кроме того, можно еще и стыковочными рейсами улететь в Европу, например, в Грецию».

Тенденция на удорожание отдыха в Турции наблюдается уже не первый год, подчеркнул вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. При этом, по его мнению, ожидать резкого скачка цен на майские праздники не стоит: «За последние годы мы фиксируем повышение цен в рамках туристических пакетов. Например, в 2022-м их средняя стоимость выросла на 70%, включая авиаперелет, который тоже существенно подорожал по сравнению с 2021-м.

В Турции высокий процент инфляции, естественно, это напрямую сказывается на конечной стоимости услуг, которые предоставляют гостиницы. Это не только проживание, но и продукты питания, и рестораны, и энергоносители. В 2023 году при продаже туров мы фиксируем рост в целом на 30% по сравнению с 2022-м. То есть эта тенденция сохраняется второй год подряд.

Вместе с тем это никак не снижает интерес к туристическим поездкам в Турцию. За прошлый год страну посетили 5,2 млн россиян. В 2023-м, по оценкам наших турецких коллег, эта цифра может составить 6 млн человек. Если же говорить про отдых во время майских праздников, то он актуален для именно для граждан РФ, для туристов из других стран это еще не высокий сезон.

Акции раннего бронирования, которые завершились в конце марта, давали возможность скидки в 30%. Не надо забывать, что для нас важным фактором является волатильность курсов валют. И если в прошлом году евро/доллар в среднем стоили 60-65 руб., то в 2023-м — 80-85 руб. Это означает существенное увеличение конечной стоимости турпродуктов. Именно программы раннего бронирования нивелировали фактически этот рост, так как скидки по ним достигали 40%».

В 2022-м Национальный институт статистики Турции также сообщал о рекордном росте цен на размещение в отелях. Так, в сентябре номера подорожали на 80% год к году.

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Сабина Адлейба