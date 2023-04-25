Повышение пенсионного возраста в России

В России осуществляется реформа системы пенсионного обеспечения, в рамках которой меняется возрастной порог назначения выплат по старости. Что нужно знать, чтобы пойти на законный отдых в срок, кто имеет право сделать это досрочно, как докупить недостающий стаж или нарастить индивидуальный пенсионный коэффициент — в материале «Ъ».

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В чем заключается пенсионная реформа

Поправки к законодательству о пенсионном обеспечении были приняты в 2018 году, сама реформа стартовала 1 января 2019 года. Изменения предусматривают, что возраст, дающий право на назначении пенсии, увеличивается на 5 лет одновременно для мужчин и женщин. В первом случае — с 60 до 65 лет, во втором — с 55 до 60 лет. На плавный переход реформой отведена декада.

В 2028-м окончательное повышение коснется граждан, родившихся в 1963 (мужчин) и 1968 (женщин) годах. Помимо требований к возрасту изменения затрагивают норму трудового стажа и величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), но не касаются пенсионных выплат для инвалидов.

По данным Соцфонда, на начало 2023 года на пенсионном учете состояли 41,78 млн граждан. За год показатель снизился на 0,6%, или 232 тыс. человек. Количество получателей выплат падает четвертый год подряд, хотя до этого шесть лет росло (с 40,6 млн в 2013-м до 43,9 млн в 2019-м).

Из-за особенностей реформы 2023 год станет одним из трех периодов, когда на общеустановленных условиях права уйти на заслуженный отдых по старости не возникнет ни у кого (за исключением тех, кто может уйти досрочно). Аналогичная ситуация повторится в 2025 и 2027 годах.

Как выйти на пенсию: условия

Страховая пенсия по старости назначается гражданину, если он соответствует трем критериям:

достиг определенного возраста;

обладает нужным страховым стажем;

имеет достаточный ИПК (так называемые пенсионные баллы).

В соответствии с реформой последние два обязательных компонента будут повышаться. В 2024 году они достигнут максимума — 15 лет и 30 баллов соответственно.

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Граждане, чей опыт не соответствует хотя бы одному из условий — например, у них недостаточно стажа или недостает баллов, могут встать на учет и получить уже социальную выплату, но на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

Как формируется пенсия

Размер обязательной части пенсии — страховой — можно посмотреть на официальном интернет-портале Социального фонда России (СФР), рассчитать через пенсионный калькулятор на «Госуслугах» или же самостоятельно по специальной формуле. И тот, и другой способы условные. Точные данные могут предоставить только в СФР при личном обращении.

В пенсию по старости входит постоянная выплата (с 1 января 2023-го — 7567,33 руб.), а также произведение всех баллов, накопленных за время трудовой деятельности, и их установленной правительством «цены». Стоимость одной единицы ИПК раз в год индексируется, в текущем году она составляет 123,76 руб.

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Как заработать пенсионные баллы

ИПК — это сумма всех баллов, накопленных гражданином в течение трудовой жизни. Его величина зависит от размера налоговых отчислений, которые платит работодатель. Страховой стаж работника включает не только время, когда он непосредственно занимался трудовой деятельностью, но и другие периоды его жизни. Например, когда работник уходит в отпуск по уходу за ребенком (до полутора лет):

за первенца положено 1,8 коэффициента;

за следующего ребенка — 3,6;

за третьего и далее — 5,4.

Также ИПК увеличивается при уходе за инвалидом I группы или престарелым, срочную и контрактную службу в армии (1,8 балла за полный год).

Можно ли докупить недостающие стаж и баллы

Если по достижении нужного возраста страхового стажа не хватает или ИПК ниже необходимого порога, то существует два способа решения проблемы. Первый и самый очевидный — продолжить официальную трудовую деятельность. Другой — докупить недостающие «слагаемые» будущей страховой пенсии. В таком случае гражданин не должен быть трудоустроен.

Чтобы СФР засчитал один дополнительный год стажа (к нему также по умолчанию добавится 1,076 балла), необходимо заплатить 36 669,6 руб. На текущий момент это минимальный размер платежа. Для самозанятых он составляет 34 445 руб.

Важно! «Приобрести оптом» трудовой опыт невозможно, так как действует правило: год стажа позволено докупать только раз в 12 месяцев. Кроме того, закон дает возможность добавить за деньги не более 50% от недостающего стажа.

Если при этом не хватает еще и баллов, то раз в год вместе со стажем ИПК можно увеличить сразу на 8,52 балла. Стоить такая услуга будет уже 293 354,8 руб.

Кто выходит на пенсию раньше положенного срока

Возможность начать заслуженный отдых раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста имеют различные категории граждан. В частности, многодетные матери:

в 57 лет — те, у кого трое детей (необходимо 15 ИПК);

в 56 лет — четверо детей;

в 50 лет — от пяти детей, а также те, кто при общем стаже 20 лет проработал более 12 лет в районах Крайнего Севера.

Досрочно выйти на пенсию также может отец (в 55 лет при стаже 20) или мать (в 50 лет при 15) инвалида с детства, его опекун (в этом случае за каждые год и 6 месяцев опекунства возраст выхода на пенсию сокращается на год, но не более чем на 5 лет совокупно), инвалид из-за военной травмы (в 55 и 50 лет при 25 и 20), лилипуты и диспропорциональные карлики (в 45 и 40 лет при 20 и 15), гражданин, проработавший в районах Крайнего Севера не менее 15 лет (в 60 и 55 лет при 25 и 20), рыбаки, оленеводы и охотники-промысловики (в 50 и 45 лет при 25 и 20), работники вредных производства и работающие в тяжелых и опасных условиях. Для последних возраст выхода на пенсию остался прежним.

Досрочно начать получать выплаты можно и по другим основаниям, например по состоянию здоровья. Этим правом также обладают предпенсионеры, которые в течение двух лет не могут устроиться на работу с помощью центров занятости.

Кто такие предпенсионеры

Предпенсионный возраст начинается за пять лет до наступления страховой пенсии по старости. Эта возрастная категория появилась вместе с реформой в 2019 году. Она призвана сгладить негативные последствия «отсрочки» выхода на заслуженный отдых для тех, кто уже был к нему близок, и сохранить часть социальных гарантий.

Помимо права на досрочную пенсию предпенсионеры также:

получают повышенное пособие по безработице (в течение трех месяцев в размере 75% от среднего заработка, затем в течение еще трех — 60%, после — 45%);

защищены от безосновательного увольнения, а также отказа в приеме на работу;

имеют налоговые льготы (не платят имущественный налог, получают вычет на земельный);

получают гарантированную долю в наследстве, даже если не вписаны в завещание;

могут оформить выплату накопительной части пенсии до назначения страховой.

Пенсии в новых регионах

В присоединенных субъектах России основания для выхода на пенсию по старости до недавнего времени различались. Например, в Луганской и Донецкой народных республиках женщины начинали получать выплаты в 55 лет, мужчины на 5 лет позже — в 60. При этом в областях, входивших в состав Украины,— Херсонской и Запорожской — оба пола делали это в 60 лет.

В феврале текущего года для установления единообразия был принят закон об особенностях пенсионного и дополнительного соцобеспечения граждан РФ, проживающих в новых российских регионах, вступивший в силу 1 марта.

В рамках этого документа пенсии жителей данных территорий пересчитают по российским нормам. Переход от одного возраста к другому будет внедряться до конца 2032 года. До этого времени местные жители будут иметь право на региональные доплаты. По предварительной оценке Минтруда, процедура коснется более 1,5 млн человек.

«Сельская» надбавка: кто получает дополнительную выплату к пенсии

Жители сельской местности, которые проработали в сфере сельского хозяйства более 30 лет, имеют право на специальную надбавку: фиксированная выплата к страховой части их пенсии увеличивается на 25%. При зачете стажа для получения «сельской» надбавки до 1992 года учитывается любая работа, выполнявшаяся в советское время (в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах, артелях и МТС вне зависимости от того, как называлась профессия и какую должность занимал работник). С 1992-го считается только занятость в сфере растениеводства и животноводства.

С 2022 года «сельская» надбавка сохраняется, даже если гражданин уже после ее назначения переехал в город. Также выплата не исчезнет, если статус поселения сменился с сельского на городской тип.

Аркадий Комаров