Число пенсионеров в России снизилось до 41,8 млн

На 1 января 2023 года на учете в Социальном фонде России (СФР) состояло 41,78 млн пенсионеров. Это на 0,6%, или на 232 тыс. человек, меньше, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные СФР.

В частности, в прошлом году на 372,3 тыс. человек снизилось число получателей страховой пенсии по старости. Также почти на 7%, или на 600 тыс. человек, упало количество работающих пенсионеров, до 7,9 млн человек. Это минимум с 2004 года, когда их было 7,8 млн.

Средний размер пенсии по итогам года вырос на 14%, до 20,6 тыс. руб., социальной пенсии — до 12,1 тыс. (рост на 18,9%), выплат по инвалидности — до 12,5 тыс. руб. (на 13%). Также увеличился разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров: в 2021 году он составлял 3,5 тыс. руб. в пользу неработающих, в 2022-м — почти 5 тыс. руб.

В июле 2022 года президент Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования с 2023 года. В декабре правительство выделило Пенсионному фонду 1,5 трлн руб. для выплаты пенсий, в том числе в 2023 году. С 1 января Минтруд проиндексировал пенсии на 4,8%.

Подробнее о новой структуре — в материале «Ъ» «Фонд новой социальной ответственности».

Лаура Кеффер