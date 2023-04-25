ВОЗ: военные в Судане захватили гослабораторию с образцами заболеваний

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что одна из сторон конфликта в Судане захватила центральную лабораторию. В ней хранятся образцы заболеваний, в том числе полиомиелит и корь.

«Существует огромный биологический риск, связанный с оккупацией центральной лаборатории общественного здравоохранения... одной из воюющих сторон»,— заявил журналистам по видеосвязи представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид (цитата по AFP).

В апреле в Судане началось вооруженное противостояние между официальной армией и Силами быстрого реагирования, которые должны были объединить в рамках соглашения о возвращении страны к гражданскому правлению. Жертвами боев стали более 400 человек. С полночи 24 апреля стороны договорились о перемирии на 72 часа.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Лаура Кеффер