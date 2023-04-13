Мигрантов включили в прогноз

России нужно до 1 млн мигрантов в год, чтобы компенсировать естественную убыль населения. К таким выводам пришли демографы из Высшей школы экономики. Их прогноз рассчитан на ближайшие 80 лет. В прошлом году число жителей России сократилось почти на 0,5 млн человек. Дальнейшая ситуация может развиваться по нескольким сценариям. При самом позитивном сохранить население на текущем уровне позволит ежегодный миграционный приток в 400 тыс. человек. Но даже в этом случае в первые пару лет он должен быть больше — около 900 тыс.

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Может ли Россия привлечь столько мигрантов? И чем ей грозит убыль населения? На эти вопросы “Ъ FM” ответил один из авторов исследования — кандидат социологических наук, старший преподаватель ВШЭ Валерий Юмагузин: «Надо подходить с точки зрения соотношения площади, которую занимает наша страна, и населения. У нас почти 80% человек в европейской части, 20% — в азиатской. Если число будет сокращаться, то в большей степени в азиатской части. Если там вообще никого не останется, то это большие геополитические риски.

Возможные негативные последствия здесь едины для всех развитых стран ввиду старения населения. Пожилых становится больше, соотношение трудоспособных к нетрудоспособным меняется. Здесь кейс России не уникальный. Полагаться на перевес рожденных над умершими не стоит. Европейские государства уже поддерживают свое население преимущественно за счет миграционного прироста.

1 млн — большая цифра, предположить, что такое число будет приезжать каждый год, нереально. У нас не созданы адаптационные и интеграционные программы, у нас высокий уровень ксенофобии. Параллельно это может привести к тому, что впоследствии число мигрантов и их потомков к концу периода достигнет 80%. Что касается среднего прогноза — 390 тыс., — это более реалистично.

Но в ближайшей перспективе даже самые благоприятные тенденции не смогут позволить сохранить численность населения, потому что 900 тыс. иностранцев мы тоже не сможем найти.

Потенциал мигрантов из Средней Азии в будущем станет убывать, и нам уже надо будет говорить о жителях из Южной Азии — Афганистана, Пакистана».

О влиянии демографических проблем на рынок труда говорится в недавнем исследовании «Финэкспертизы». Аналитики подсчитали, что за последний год число работников младше 35 лет уменьшилось на 1,3 млн. А всего в стране 21,5 млн молодых сотрудников. И это минимальный показатель за всю историю сбора статистики.

Но миграционный прирост проблему не решит, полагает доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули: «Убыль населения в Российской Федерации последние пару лет происходит в нишах высококвалифицированного персонала. Однако та компенсаторная миграция, которую тут могут предложить в качестве замены, предполагает миграцию не столь высококвалифицированного персонала.

Условно, 100 тыс. выехало, 100 тыс. въехало — это не тот подход, который будет правильным. Тут важна структура переселения. Кроме того, только богатые общества могут хоть как-то риски, связанные с избыточной инокультурной миграцией, парировать. В Западной Европе огромное количество программ адаптации, окультуривания, и нельзя сказать, что эти механизмы действуют, а на это тратятся грандиозные ресурсы.

Мы, Россия, находимся в довольно специфической ситуации. По крайней мере, мы были достаточно богаты для того, чтобы привлекать мигрантов, но недостаточно богаты для того, чтобы их адаптировать. Мы теряем рабочую силу не только из-за низкой рождаемости, еще мы являемся страной, из которой уезжают, что как раз совершенно нетипично для государств Старого Света».

На днях глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести налог на трудовых мигрантов. По его мнению, это будет мотивировать работодателей нанимать прежде всего россиян.

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Илья Сизов