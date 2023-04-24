Минкульт Украины предложил создать в Киево-Печерской лавре реабилитационный центр для военных

На территории Киево-Печерской лавры может разместиться центр реабилитации украинских военных, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Еще одним вариантом использования части территории лавры может быть создание там центра народных промыслов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

В эфире национального телемарафона Александр Ткаченко сообщил, что центр реабилитации или центр народных промыслов может появиться в так называемой Нижней лавре.

«Мы хотели бы в целом иметь концепт управления и использования на территории Нижней лавры. Безусловно, жизнь там должна продолжаться, но есть разные вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей»,— пояснил господин Ткаченко. Чиновник уточнил, что вопрос о судьбе Киево-Печерской лавры и возможность размещения там тех или иных не связанных с церковью объектов будет обсуждаться с общественностью.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» — крупнейший на Украине музейный комплекс, действующий на территории Киево-Печерской лавры. На его территории расположены крупный православный монастырь и несколько храмов. Киево-Печерская лавра подчинена Министерству культуры Украины. В марте Александр Рудник подписал уведомление о расторжении договора между национальным заповедником и подразделением Украинской православной церкви (УПЦ). Монахам УПЦ предписали покинуть территорию обители. Контроль над лаврой может перейти к Православной церкви Украины (ПЦУ), которую УПЦ и Русская православная церковь называют «раскольнической».

Детали конфликта вокруг Киево-Печерской лавры — в материале «Ъ» «Киево-Печерская рана».

Александр Кислов