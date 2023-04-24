Минкульт Украины предложил создать в Киево-Печерской лавре реабилитационный центр для военных

На территории Киево-Печерской лавры может разместиться центр реабилитации украинских военных, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Еще одним вариантом использования части территории лавры может быть создание там центра народных промыслов.
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В эфире национального телемарафона Александр Ткаченко сообщил, что центр реабилитации или центр народных промыслов может появиться в так называемой Нижней лавре.
«Мы хотели бы в целом иметь концепт управления и использования на территории Нижней лавры. Безусловно, жизнь там должна продолжаться, но есть разные вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей»,— пояснил господин Ткаченко. Чиновник уточнил, что вопрос о судьбе Киево-Печерской лавры и возможность размещения там тех или иных не связанных с церковью объектов будет обсуждаться с общественностью.
Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» — крупнейший на Украине музейный комплекс, действующий на территории Киево-Печерской лавры. На его территории расположены крупный православный монастырь и несколько храмов. Киево-Печерская лавра подчинена Министерству культуры Украины. В марте Александр Рудник подписал уведомление о расторжении договора между национальным заповедником и подразделением Украинской православной церкви (УПЦ). Монахам УПЦ предписали покинуть территорию обители. Контроль над лаврой может перейти к Православной церкви Украины (ПЦУ), которую УПЦ и Русская православная церковь называют «раскольнической».
Детали конфликта вокруг Киево-Печерской лавры — в материале «Ъ» «Киево-Печерская рана».