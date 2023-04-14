Минкульт Украины назначил нового и. о. гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра»

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подписал приказ о назначении Максима Остапенко новым исполняющим обязанности гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра». Предыдущий и. о. гендиректора заповедника Александр Рудник перешел на должность замдиректора.

В своем Telegram-канале глава Минкульта Украины указал, что Максим Остапенко — кандидат исторических наук, специалист в областях охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ. С 2007 года господин Остапенко был руководителем национального заповедника «Хортица» в Запорожье.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» — крупнейший на Украине музейный комплекс, действующий на территории Киево-Печерской лавры. Подчинен Министерству культуры Украины. В марте Александр Рудник подписал уведомление о расторжении договора между национальным заповедником и подразделением Украинской православной церкви (УПЦ). Монахам УПЦ предписали покинуть территорию обители.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Киево-Печерская рана».

Милена Костерева