Жозеп Боррель призвал к патрулированию Тайваньского пролива европейскими ВМС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские военно-морские силы должны патрулировать Тайваньский пролив. Он написал об этом в колонке, вышедшей в субботу во французской газете Le Journal Du Dimanche. Заявление господина Борреля связано с обострением отношений между КНР и Тайванем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Боррель заявил о важности Тайваня для ЕС «с точки зрения экономики, торговли и технологий» — глава европейской дипломатии высказывался об этом и раньше, в том числе в речи в Европейском парламенте во вторник. «Вот поэтому я призываю европейские военно-морские силы патрулировать Тайваньский пролив, чтобы продемонстрировать приверженность Европы свободе судоходства в этом крайне важном районе»,— написал он в колонке.

Две недели назад китайские армия и флот провели трехдневные военные учения в акватории Тайваня, руководство КНР заявило, что это «предостережения сепаратистским силам». Тогда Минобороны Тайваня сообщало, что китайские самолеты и корабли пересекали срединную линию в Тайваньском проливе, являющуюся границей между материковым Китаем и Тайванем. Учения начались после поездки в США главы тайваньской администрации Цай Инвэнь. Некоторые американские политики уже высказались о том, что Китай может готовить блокаду Тайваня или даже вторжение на остров, и призвали к более активным действиям США. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае конфликта США с Китаем из-за Тайваня Европа не должна следовать за США.

Яна Рождественская