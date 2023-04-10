Американский сенатор Грэм: Китай может готовиться к блокаде Тайваня в ближайшие недели

Сенатор-республиканец американского Конгресса Линдси Грэм считает, что если Вашингтон не усилит поддержку Тайваня, то может начаться война. По его мнению, Китай может готовиться к блокаде острова в ближайшие недели или месяцы. Сенатор предложил блокировать поставки нефти Пекину и «вернуть на подлодки США ядерные ракеты».

«Я боюсь, что китайцы могут готовиться к блокаде Тайваня в ближайшие месяцы или недели»,— сказал господин Грэм Fox News. По его мнению, США необходимо «улучшил игру». И если этого не произойдет, то «у нас будет война».

Сенатор предложил усилить американское военное присутствие в регионе, активизировать поставки оружия Тайваню, подготовку военных. Он также считает, что нужно отправить истребители F-16. В качестве еще одной меры господин Грэм предложил блокировку всех судов, идущих в Китай из Ближнего востока. «Дать им знать: если вы заблокируете Тайвань, мы обрежем нефть»,— добавил он.

Независимость Тайваня признают только 12 стран, недавно отношения с республикой разорвал Гондурас. США и многие другие страны придерживаются политики «одного Китая». Вместе с тем Пекин и Вашингтон часто конфликтуют из-за поддержки американскими политиками отношений с представителями непризнанной республики. Так, китайская армия на фоне визита главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в США, начала крупнейшие в этом году учения «Объединенный острый меч», отрабатывая действия по полной блокаде Тайваня.

Подробнее — в материале «Ъ» «В один Тайвань можно войти дважды».

Леонид Уварчев