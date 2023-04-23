Дерипаска ожидает, что доллар перестанет быть доминирующей валютой через пять лет

Доминированию доллара в мировых расчетах «начинает приходить конец», считает российских миллиардер Олег Дерипаска. Он связывает это с тем, что американская валюта была «использована в качестве оружия». Бизнесмен ожидает, что через пять лет «мир будет более сбалансирован».

«Еще каких-то 5–7 лет назад доминирование доллара в мировых расчетах, финансовых операциях казалось абсолютно незыблемым. Но теперь, после того, как это доминирование, это превосходство было использовано в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок — те же санкции против компаний, в которых работают десятки, сотни тысяч людей,— этому доминированию очень быстро начинает приходить конец»,— написал господин Дерипаска в Telegram.

По прогнозу миллиардера, через пять лет расчеты будут более диверсифицированы, а криптовалюты и цифровые валюты «будут совместимы». «Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона»,— добавил господин Дерипаска.

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков ранее в апреле назвал перебои и сложности с проведением международных расчетов наиболее болезненным последствий санкций для российской финансовой системы. Вместе с тем эта проблема, по его словам, стала триггером для расчетов в национальных валютах.

Центробанк России в феврале создал департамент организации международных расчетов, он занимается вопросами, «которые приобрели особую актуальность в условиях санкций». В их числе — переход на расчеты в нацвалютах на фоне введения ограничений в отношении России.

О перспективах замещения юанем доллара в платежном балансе — в колонке Татьяны Едовиной «Ъ» «Торговать — не инвестировать».

Леонид Уварчев