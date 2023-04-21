МСП не дождались выручки

После резкого оживления малых и средних предприятий в начале года уже в марте оптимизма в секторе поубавилось, свидетельствуют свежие данные индекса деловой и инвестиционной активности МСП. Улучшение настроений ранее объяснялось «эмоциональными» составляющими индикаторов — ожиданиями более высокого спроса. Однако надежды МСП на рост выручки не оправдались — все больше компаний сообщали о сокращении продаж. Сейчас удерживают индекс растущие инвестиции и планы предприятий по расширению найма — впрочем, в условиях дефицита кадров малый бизнес может не выдержать конкуренции с крупными предприятиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопреки ожиданиям конца зимы, роста продаж в марте малый бизнес не дождался

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Вопреки ожиданиям конца зимы, роста продаж в марте малый бизнес не дождался

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Хотя индекс деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает оставаться в зоне роста, в марте его темпы замедлились. Так, по итогам опроса 1,8 тыс. компаний индекс RSBI (определяется совместным исследованием ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research) упал в марте до 53,5 пункта (п.) против 53,9 п. в феврале и 51,7 п. в январе. Напомним, что резкое улучшение самочувствия сектора в начале года было связано с эмоциональными оценками, оптимизм предприятий объяснялся тогда в основном ожиданиями роста продаж, а не их фактической динамикой (см. “Ъ” от 2 марта).

По данным за март, ожидания малого и среднего бизнеса не оправдались. О росте продаж в марте отчитались лишь 11% респондентов — почти втрое меньше ожиданий (32%), при этом в феврале выручка росла у 12% компаний. О сокращении продаж в марте сообщили 47%, тогда как ожидали такого сценария лишь 18%. В прошлом месяце компании также реже сообщали о спаде выручки (40%). На восстановление продаж в ближайшие три месяца рассчитывают уже 35% компаний — впрочем, доля пессимистов также возросла до 22%. Недостаток собственных финансов остается ключевым барьером для развития МСП и нивелирует эффект от доступности заемного финансирования. Несмотря на небольшое снижение в марте, компонента кредитов остается в зоне роста, при этом за полгода удовлетворенный спрос на кредиты в секторе вырос с 25% до 29%.

Положительную динамику настроений сектора помогли удержать компоненты кадров и инвестиций. Так, в марте снизилась доля предприятий, которые сокращали инвестиции (с 10% до 8%), и незначительно выросла доля тех, кто нарастил вложения (с 18% до 19%). Ожидания по будущим инвестициям остались стабильны — их роста ждут 28%. Компонента «кадры» выросла до максимальных значений с лета 2021 года. В марте на 2 процентных пункта (п. п.) выросла доля тех, кто уже нанимал персонал (до 11%), при этом 28% респондентов сообщили о планах по расширению штата (плюс 4 п. п.). Впрочем, эти планы также могут не сбыться из-за жесткой конкуренции при найме с крупными предприятиями — напомним, опросы ИЭП зафиксировали самый масштабный дефицит рабочей силы за весь период мониторинга в 1996–2023 годах (см. “Ъ” от 18 апреля).

Наиболее заметно замедлилась деловая активность среднего бизнеса — с 62,1 п. до 57,5 п.— на фоне снижения фактической выручки. Настроения микропредприятий продолжают стагнировать в нейтральной зоне (50 п.) — ухудшение показателей продаж также нивелировало позитивные изменения в остальных компонентах. Небольшой рост показал только индекс малого бизнеса (с 56,1 п. до 56,4 п.) из-за более позитивных ожиданий по найму в будущем и планов расширения инвестактивности. В отраслевом разрезе положительная динамика, также основанная на позитивных ожиданиях в отношении выручки и инвестактивности компаний, зафиксирована в сфере услуг — с 51,5 п до 53,2 п. Деловая активность производственных и торговых компаний немного ухудшилась. Основным триггером снижения активности в данных отраслях стало снижение фактической выручки и видов на нее.

Диана Галиева