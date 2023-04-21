Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МСП не дождались выручки

Рост деловой активности в секторе вязнет в несбыточных ожиданиях

После резкого оживления малых и средних предприятий в начале года уже в марте оптимизма в секторе поубавилось, свидетельствуют свежие данные индекса деловой и инвестиционной активности МСП. Улучшение настроений ранее объяснялось «эмоциональными» составляющими индикаторов — ожиданиями более высокого спроса. Однако надежды МСП на рост выручки не оправдались — все больше компаний сообщали о сокращении продаж. Сейчас удерживают индекс растущие инвестиции и планы предприятий по расширению найма — впрочем, в условиях дефицита кадров малый бизнес может не выдержать конкуренции с крупными предприятиями.

Вопреки ожиданиям конца зимы, роста продаж в марте малый бизнес не дождался

Вопреки ожиданиям конца зимы, роста продаж в марте малый бизнес не дождался

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Вопреки ожиданиям конца зимы, роста продаж в марте малый бизнес не дождался

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Хотя индекс деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает оставаться в зоне роста, в марте его темпы замедлились. Так, по итогам опроса 1,8 тыс. компаний индекс RSBI (определяется совместным исследованием ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research) упал в марте до 53,5 пункта (п.) против 53,9 п. в феврале и 51,7 п. в январе. Напомним, что резкое улучшение самочувствия сектора в начале года было связано с эмоциональными оценками, оптимизм предприятий объяснялся тогда в основном ожиданиями роста продаж, а не их фактической динамикой (см. “Ъ” от 2 марта).

По данным за март, ожидания малого и среднего бизнеса не оправдались. О росте продаж в марте отчитались лишь 11% респондентов — почти втрое меньше ожиданий (32%), при этом в феврале выручка росла у 12% компаний. О сокращении продаж в марте сообщили 47%, тогда как ожидали такого сценария лишь 18%. В прошлом месяце компании также реже сообщали о спаде выручки (40%). На восстановление продаж в ближайшие три месяца рассчитывают уже 35% компаний — впрочем, доля пессимистов также возросла до 22%. Недостаток собственных финансов остается ключевым барьером для развития МСП и нивелирует эффект от доступности заемного финансирования. Несмотря на небольшое снижение в марте, компонента кредитов остается в зоне роста, при этом за полгода удовлетворенный спрос на кредиты в секторе вырос с 25% до 29%.

Положительную динамику настроений сектора помогли удержать компоненты кадров и инвестиций. Так, в марте снизилась доля предприятий, которые сокращали инвестиции (с 10% до 8%), и незначительно выросла доля тех, кто нарастил вложения (с 18% до 19%). Ожидания по будущим инвестициям остались стабильны — их роста ждут 28%. Компонента «кадры» выросла до максимальных значений с лета 2021 года. В марте на 2 процентных пункта (п. п.) выросла доля тех, кто уже нанимал персонал (до 11%), при этом 28% респондентов сообщили о планах по расширению штата (плюс 4 п. п.). Впрочем, эти планы также могут не сбыться из-за жесткой конкуренции при найме с крупными предприятиями — напомним, опросы ИЭП зафиксировали самый масштабный дефицит рабочей силы за весь период мониторинга в 1996–2023 годах (см. “Ъ” от 18 апреля).

Наиболее заметно замедлилась деловая активность среднего бизнеса — с 62,1 п. до 57,5 п.— на фоне снижения фактической выручки. Настроения микропредприятий продолжают стагнировать в нейтральной зоне (50 п.) — ухудшение показателей продаж также нивелировало позитивные изменения в остальных компонентах. Небольшой рост показал только индекс малого бизнеса (с 56,1 п. до 56,4 п.) из-за более позитивных ожиданий по найму в будущем и планов расширения инвестактивности. В отраслевом разрезе положительная динамика, также основанная на позитивных ожиданиях в отношении выручки и инвестактивности компаний, зафиксирована в сфере услуг — с 51,5 п до 53,2 п. Деловая активность производственных и торговых компаний немного ухудшилась. Основным триггером снижения активности в данных отраслях стало снижение фактической выручки и видов на нее.

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...