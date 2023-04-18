Чиновнику предъявили халатность

В Оренбурге задержали начальника управления ЖКХ мэрии Анатолия Байкарова. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») после гибели ребенка в результате нападения бездомных собак. Чиновник находится в изоляторе временного содержания. Следствие требует заключить его под стражу. После происшествия глава Оренбурга Сергей Салмин поручил мэрии подготовить законодательную инициативу на тему решения проблемы бездомных животных. По действующему закону безнадзорных животных можно только чипировать и отпускать, оренбургские же чиновники настаивают на расширении полномочий муниципалитетов в этой сфере, а также введении ответственности для хозяев, выпускающих собак без присмотра на улицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники специализированной АНО «Мы нашли вам друга» уже обнаружили стаю бродячих псов на улице Кольцевой

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Сотрудники специализированной АНО «Мы нашли вам друга» уже обнаружили стаю бродячих псов на улице Кольцевой

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Оренбурге задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) городской администрации Анатолий Байкаров. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») после гибели ребенка в результате нападения бездомных собак. Об этом сообщило следственное управление СКР по Оренбургской области.

Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски в УЖКХ администрации Оренбурга, в АНО «Мы нашли вам друга» и изъяли документы о мероприятиях по отлову бездомных животных. Также допрашиваются свидетели, в том числе глава администрации Оренбурга Сергей Салмин и его первый заместитель Алексей Кудинов. Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Анатолий Байкаров находится в изоляторе временного содержания. Мера пресечения будет избрана в Ленинском районном суде Оренбурга 19 апреля.

Бездомные собаки напали на ребенка 16 апреля в районе гаражного кооператива на Кольцевой улице в Промышленном районе Оренбурга. Мальчик гулял в районе своего дома.

После происшествия по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ, а также по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту гибели ребенка. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя ре­гионального управления ведомства Вячеслава Зудермана представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Кроме того, глава Оренбурга Сергей Салмин поручил мэрии подготовить законодательную инициативу в Госдуму на тему решения проблемы бездомных животных. По действующему закону безнадзорных животных можно только чипировать и отпускать, оренбургские же чиновники настаивают на расширении полномочий муниципалитетов в этой сфере, а также введении ответственности для хозяев, выпускающих собак без присмотра на ­улицу.

В мэрию ранее часто обращались в связи с агрессией бездомных животных на ул. Кольцевой. В администрации отмечают, что представители подрядчика выезжали по этому адресу и забирали безнадзорных животных на передержку, затем животных выпускали на волю. «Мы проводим всю необходимую работу, направленную на снижение поголовья безнадзорных животных, но не можем выйти за рамки закона. Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства. Однако это не решает проблему по существу — собака не становится лояльной и доброй, она так же хочет есть и борется за пропитание»,— подчеркнул Сергей Салмин. По словам мэра, «стерилизация приведет к естественной убыли бродячих животных, но очевидно, что процесс идет очень медленно». В настоящее время численность бродячих собак в Оренбурге превышает 6 тыс. особей. В этом году на их отлов и стерилизацию город получил 2,5 млн руб. из областного бюджета.

Сотрудники специализированной АНО «Мы нашли вам друга» уже обнаружили стаю бродячих псов на улице Кольцевой. Три особи ранее стерилизованы, о чем свидетельствуют соответствующие бирки, поэтому они не подлежат изъятию и должны остаться на улице. Четырех других собак специалисты отловили и увезли. После проведения соответствующих процедур и установки бирки через три недели их выпустят на улицу, сообщают в ­администрации.

Как отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, само по себе возбуждение уголовного дела в отношении должностного лица по ч. 2 ст. 293 УК РФ не означает, что оно обернется в конечном итоге обвинительным приговором и что в дальнейшем не изменится состав преступления: «Переквалификация — совершенно обычное дело, причем состав может быть в итоге как менее, так и более тяжкий, в зависимости от установленных обстоятельств. Также возбуждение дела не означает, что обвинения не будут предъявлены более широкому кругу лиц».

«Пока что обвинение предъявлено чиновнику, отвечающему за достаточно широкий спектр вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, который, очевидно, отвечает в том числе и за вопросы, связанные с контролем над безнадзорными животными, но, скорее всего, вряд ли лично принимал участие в связанных с этим мероприятиях. Так что предположу, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в сторону выяснения обстоятельств произошедшего и определения степени ответственности и причастности широкого круга лиц»,— рассуждает Дмитрий ­Горбунов.

Юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков отмечает, что ныне к квалифицирующим признакам халатности относятся причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или же причинение смерти человеку. Вместе с тем, установление вины должностного лица напрямую зависит от наличия связи между его бездействием и причинением такого вреда, что чаще всего требует проведения судебно-медицинской экспертизы, подчеркивает эксперт.

«Правоприменительная практика показывает, что возможность выполнения обязанностей по службе определяется целой совокупностью факторов. Сюда можно отнести реальные условия производства, образование фигуранта уголовного дела, его квалификация, профессиональный опыт и т.п.»,— поясняет Даниил Горьков.

Ани Айвазян