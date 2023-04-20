Зонд США, с падением которого связали вспышку в Киеве, сошел с орбиты

Американский зонд Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные профильного портала space-track. Падением этого объекта объяснили яркую вспышку в небе над Киевом, которую наблюдатели зафиксировали накануне.

19 апреля власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и Киевской области. За несколько минут до этого киевляне заметили на небе яркую вспышку. Вечером главный центр специального контроля при Космическом агентстве Украины уточнил, что вспышку, вероятнее всего, вызвало вхождение в атмосферу космического тела. В центре также указали, что расчетное место эпицентра взрыва должно находиться в Киевской области.

Начальник администрации Киева Сергей Попко заявил, что явление было вызвано падением космического спутника NASA RHESSI. В американском агентстве эту информацию опровергли и сообщили, что объект должен войти в атмосферу земли только в 2:50 (киевское время) 20 апреля. «Риск причинения вреда кому-либо на Земле низок»,— подчеркнули в NASA.

О падении зонда RHESSI на Землю в течение суток NASA впервые предупредило 18 апреля. Тогда там уточнили, что по мере приближения расчетного срока данные могут обновляться. 19 апреля NASA действительно обновило прогноз и «сдвинуло» сроки падения аппарата на сутки вперед.

NASA запустило научный аппарат RHESSI на орбиту в 2002 году. Зонд был предназначен для изучения вспышек на Солнце и так называемых корональных выбросов массы из солнечной короны. За время своей миссии аппарат пронаблюдал свыше 100 тыс. различных событий на Солнце в рентгеновском диапазоне.

Григорий Лейба