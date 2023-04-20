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Коммерсантъ FM
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Центр контроля при Космическом агентстве Украины объяснил вспышку над Киевом вхождением космического тела в атмосферу

Главный центр специального контроля при Космическом агентстве Украины заявил, что вспышка в небе над Киевом вечером 19 апреля, вероятнее всего, была вызвана вхождением космического тела в атмосферу. Представитель командования воздушных сил страны Юрий Игнат сообщил, что в Киевской области «атак противника» не зафиксировали, ПВО не работала.

«19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие вероятно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется»,— говорится в заявлении на сайте центра.

В разговоре с изданием «Суспiльне» Юрий Игнат отметил, что вчера вечером системы противовоздушной обороны в Киевской области не работали. «Было ли это какое-то небесное тело или это был какой-то обломок спутника, метеорита или что-то другое, какая-то другая аномалия. Воздушные силы занимаются несколько иными вещами. Мы сбиваем воздушные цели, которые атакуют Украину. На Киевщине не было зафиксировано атак противника в этот раз»,— добавил он.

Вечером 19 апреля в небе над Киевом и Киевской областью наблюдали яркую вспышку. В регионе объявляли воздушную тревогу. Позже начальник городской администрации Сергей Попко заявил, что это произошло из-за падения космического спутника NASA. В Воздушных силах Украины допустили, что вспышку вызвало падение метеорита. В NASA сообщения о падении космического спутника под Киевом опровергли.

Милена Костерева

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