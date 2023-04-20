Украинские власти объяснили яркую вспышку в небе под Киевом падением спутника NASA

Вчера вечером, 19 апреля, в небе над Киевом и Киевской области заметили яркую вспышку. В регионе также объявили воздушную тревогу. Позже начальник городской администрации Сергей Попко сообщил, что это произошло из-за падения космического спутника NASA.

«Вспышка в небе над Киевом — результат падения на Землю космического спутника NASA»,— сказал господин Попко, его слова приводит украинское издание «Страна.UA». По его словам, власти объявили воздушную тревогу, чтобы избежать пострадавших среди гражданского населения.

В свою очередь в Воздушных силах ВСУ сообщили, что под Киевом упал спутник NASA или метеорит. Точная инфорация уточняется. Заявление Воздушных сил привело издание «Суспiльне новини».

Как пишет «Страна.UA», ранее в NASA несколько раз предупреждали о скором падении их космического спутника RHESSI, который изучал Солнце с начала 2002 года. По оценкам NASA, аппарат должен был войти в атмосферу Земли 19 апреля в 21:40 по времени восточного побережья США (04:40 20 апреля мск) с погрешностью в три часа.

Олеся Павленко