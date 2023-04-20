Репатриация отменяет экстренность

Израиль ужесточает правила легализации для россиян и белорусов. Власти страны отменяют программу экстренной репатриации, которая работала больше года. Имеющие еврейские корни в ее рамках могли пройти проверку документов по упрощенной схеме. В 2022 году число репатриантов стало рекордным за последние 23 года. Гражданство получили около 70 тыс. человек. Больше половины из них — россияне — свыше 37 тыс. К марту 2023 года, по данным МВД страны, число прибывших из России перевалило за 50 тыс. Как теперь изменится процедура получения израильского гражданства? Выясняла Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

С началом военных действий на Украине Израиль запустил так называемую экстренную репатриацию. Претенденты на гражданство могли пройти первые проверки уже в аэропорту, минуя визит к консулу в стране исхода и значительно сокращая сроки всех этапов. Теперь же у репатриантов осталось три варианта подтверждения права на гражданство, отмечает москвич Иван. Он собирался получить паспорт Израиля, но теперь, вероятно, откажется от этих планов:

«Нахожусь в глубоких раздумьях, стоит ли мне ее проходить. В стране исхода, сами понимаете, есть определенные риски. Если я буду ждать консульскую проверку, то могу ее по определенным причинам не дождаться. Если мы берем третьи страны, то очереди там минимум на полгода. В самом Израиле тоже все очень долго, растянуто и стоимость жизни недешевая. Скорее всего, просто не буду приходить репатриацию».

По данным агентства «Сохнут», рекорды по числу прибывающих репатриантов фиксировались и в 2023 году. Например, в январе поток претендентов из России оказался в семь раз больше, чем прошлой зимой. Почему Израиль отменяет экстренную репатриацию при нестихающей волне желающих? Управляющий партнер израильского адвокатского офиса «Коваленко и партнеры» Алексей Коваленко считает, что виной тому нежелание новых граждан оставаться в стране:

«В среднем от 50% до 60% репатриантов из России и Белоруссии покидали страну с израильским загранпаспортом, возвращались к себе на родину или продолжали свой путь в другие страны. Люди, которые успели въехать до этого решения, смогут закончить процесс в рамках экстренной репатриации. Въезжающие после 15 апреля уже будут делать это по правилам, действовавшим до 2022 года. При этом если на территории Израиля в прошлом году процесс репатриации занимал до двух месяцев, то теперь — от двух месяцев до года».

Несмотря на значительный приток репатриантов, число сотрудников в МВД и других ведомствах осталось прежним, отмечает адвокат Коллегии адвокатов Израиля Дмитрий Баксанский. Кроме того, к документам прибывших из СНГ, консулы стали относиться с особой бдительностью:

«К выходцам из бывшего СССР подход у сотрудников МВД очень сухой, довольно-таки жесткий. Часто они задерживают рассмотрение документов, придираются к ним. Ситуация не улучшится. Желающих репатриироваться много, необходим тщательный анализ документов, а чиновников мало, они никуда не спешат и не хотят спешить. В этой ситуации рассмотрение дела может задержаться на многие месяцы».

Вместе с экстренной репатриацией потенциальным израильтянам придется попрощаться с еще одним послаблением. С прошлой весны ведомства принимали документы без апостилей, теперь же это правило отменили, объясняет президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц:

«Это не нововведение, а отмена временных правил. До обострения ситуации на Украине люди, которые проходили процедуру в Израиле, предъявляя документы, должны были их апостилировать. В первую очередь речь шла о справках об отсутствии судимости. Во вторую — о документах, подтверждающий личный статус — свидетельстве о рождении, о браке. В рамках действия центров экстренной репатриации государство Израиль было готово принимать документы без апостиля. От формального требования израильский истеблишмент отступил примерно на год. Этот срок закончился».

Гражданство Израиля, кстати, занимает 16 строчку в рейтинге силы паспортов. Обладателям документа доступен безвизовый въезд, например, в страны Европы, Великобританию и Японию. А в начале апреля премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что с осени граждане смогут без визы посещать США.

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