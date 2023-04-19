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Коммерсантъ FM
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Мосгорсуд оставил в силе приговор Яшину

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему муниципальному депутату Москвы Илье Яшину (признан иностранным агентом) по делу о фейках о российской армии. Суд назначил ему восемь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему муниципальному депутату Москвы Илье Яшину (иноагент) по делу о фейках о российской армии в Московском городском суде

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему муниципальному депутату Москвы Илье Яшину (иноагент) по делу о фейках о российской армии в Московском городском суде

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему муниципальному депутату Москвы Илье Яшину (иноагент) по делу о фейках о российской армии в Московском городском суде

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Суд постановил: решение первой инстанции по делу Яшина И. В. оставить без изменения, а апелляционную жалобу его защиты — без удовлетворения»,— зачитала решение судья (цитата по ТАСС).

9 декабря Илья Яшин был приговорен Мещанским судом Москвы к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии — в том числе о причастности военнослужащих РФ к событиям в украинской Буче. В том же месяце Яшина этапировали в СИЗО в Ижевске.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Илья Яшин получил поддержку снизу».

Лаура Кеффер

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