Приложения пройдут стороной

Apple разрешит устанавливать приложения не только из App Store. Россияне, вероятно, смогут воспользоваться этой функцией. По данным Bloomberg, обновление сделают в новой операционной системе iOS 17. Пойти на это компанию вынудили новые правила Евросоюза. Осенью там приняли закон о цифровых рынках. За его нарушение IT-гигантам грозит штраф в размере до 10% от их общемировых продаж за год и до 20% за повторное нарушение. Как предполагают собеседники “Ъ FM”, доступ к функции в России не будет массовым, но при некоторых условиях получить его возможно. Вернутся ли на iPhone приложения, например, подсанкционных банков? И какие сервисы удастся скачать на смартфон? Разбиралась Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Первое время доступ к сторонним приложениям получат только владельцы iPhone из Евросоюза. Правда, как Apple будет контролировать гражданство, пока непонятно. У собеседников “Ъ FM” две идеи на этот счет: либо функция появится на гаджетах, изготовленных для европейского рынка, либо учитывать пользователей будут по Apple ID. Если корпорация выберет первый вариант, то у россиян появляется надежда, говорит IT-эксперт, главный редактор vilianov.com Сергей Вильянов:

«Аппараты, которые продаются у нас в стране, в основном европейские. Если на них будет устанавливаться такая прошивка, то это сработает с вероятностью в 99%. Но пока непонятен механизм. Думаю, он будет максимально неприятен, некомфортен, чтобы никто лишний раз им не пользовался».

С другой стороны, надежда на то, что Apple позволит скачать приложения банков под санкциями, все же призрачная. Вероятно, корпорация допустит сервисы только тех разработчиков, которые получат специальные лицензии, предположили собеседники “Ъ FM”. Это также позволит обеспечить безопасность смартфонов. Какие приложения смогут скачать россияне, которые все же получат доступ к iOS 17 с новой функцией, предположил главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов:

«Если вы сейчас установите себе американский аккаунт AppStore, то не найдете там приложений Сбербанка, Tinkoff, но увидите заблокированные со стороны России — например, LinkedIn или Diablo. Если эти сторонние магазины и сервисы будут доступны в Европе, то через AppStore российские пользователи смогут, поменяв локацию, их установить. Скорее всего, в эти сторы Apple не выпустит приложения российских банков».

Закон, похожий на европейский, сейчас разрабатывают в США. Если его примут, то Apple придется разрешить сторонние приложения и на родном рынке. Но по собственной инициативе компания делать этого точно не будет, считает главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин:

«Apple будет сопротивляться, потому что фактически это удар по ее карману. За приложения, которые будут устанавливаться не из AppStore, корпорация не будет получать никакую комиссию. Однако сейчас игроки рынка отходят от этой модели — практически все приложения бесплатны и работают по подписке, либо по системе встроенных покупок. Но с этого Apple тоже берет 30%. Соответственно, данные средства корпорация не получит».

Apple представит новую операционную систему только в июне, видимо, тогда и станет понятно, какие сторонние приложения можно будет скачать на iPhone. Обновиться до iOS 17 и вовсе получится не раньше сентября. А клиентам российских подсанкционных банков, видимо, придется, как и сейчас, обращаться в отделения и устанавливать копии приложений с помощью ссылки на личный кабинет.

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Елизавета Скобцова