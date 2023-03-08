iPhone распаковались до въезда

Российские ритейлеры стали продавать уже активированные iPhone. Так, например, на сайте компании DNS на странице некоторых смартфонов Apple можно найти пометку: «данная модель могла быть активирована». Несмотря на то, что поставки в Россию идут через третьи страны, iPhone все равно передают данные Apple о том, где их включили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Поэтому их активация до момента ввоза в страну — вполне логичный шаг, считает блогер Wylsacom — Валентин Петухов. С учетом того, что США недавно ввели ограничения на поставку смартфонов дороже $300, компании так образом перестраховываются:

«Я вижу здесь два момента. Наверное, они так перестраховываются, чтобы не было вопросов. Возможно, это и требование продавца, который таким образом со своей стороны снимает ответственность из-за недавно вступивших в силу санкций о запрете продавать в Россию технику дороже $300. Для пользователей это тоже дополнительные гарантии того, что в будущем к ним не возникнет вопросов по активации продукции Apple, как это, например, происходит сейчас с устройствами OnePlus, которые просто отказываются работать, находясь в России.

Здесь, наверное, можно говорить о каких-то последствиях в случае больших партий. Цены, скорее всего, немного поползут вверх. Но в целом это не должно иметь сложных последствий ни для продавца, ни для покупателя.

Что касается гарантийного обслуживания, по факту его не существует прямо сейчас, Apple отказалась поддерживать MacBook и IPad, iPhone вроде как еще можно починить, но здесь — на усмотрение и магазина, и сервисного центра.

Правильная позиция сегодня при покупке iPhone — понимание того, что гарантий никаких нет, и в случае чего, придется чинить его за свои деньги. Единственное, что в случае брака, скорее всего, смартфон можно будет просто вернуть в магазин и потребовать деньги назад. Пока это все некритично повлияет на спрос. Мировая гарантия есть, и починить телефон вполне можно. Буквально недавно у меня знакомые ровно так и поступили. Они починили телефон в Барселоне, а приехал он вообще из Китая. Если его продают уже активированным, тогда, соответственно, срок гарантии начинается с момента активации там».

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что покупка уже активированных iPhone никак не скажется на потребителях, если они собираются ремонтировать их в России. Магазины готовы предоставить гарантийное обслуживание смартфонов.

Но в такой схеме ввоза есть и свои минусы, отмечает главный редактор портала vilianov.com и ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов:

«Получается, что iPhone формально был продан в другой стране, там его уже распаковали. Упаковать обратно сейчас стало сложнее. Раньше там была обычная пленка, которую элементарно восстанавливали, сейчас у Apple свой механизм упаковки, скопировать его труднее, но уже тоже научились. Видимо, таким образом вполне успешно показывают, что устройство не новое, его просто решили отвезти в Россию, вот он и поехал туда. iPhone очень сильно дробятся именно на уровне моделей, которые изначально делаются для конкретного рынка. Например, если вы купите iPhone в Объединенных Арабских Эмиратах, то там не будет работать функция FaceTime. Вы можете активировать его, где угодно, а она все равно не будет работать, потому что это аппаратное ограничение на уровне модели».

Неделю назад “Ъ FM” писал о том, что устройства Apple почти невозможно обслуживать по гарантии в России. Сервисные центры столкнулись с дефицитом запчастей. Пока речь идет только о проблемах с ремонтом MacBook и IPad. При этом, как тогда отметили в службе поддержки Apple, новых поставок не ожидается.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис