Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании между военными академиями

Военные делегации России и КНР подписали меморандум о взаимопонимании между военной академией Генштаба Вооруженных сил России и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая. Церемония прошла во время переговоров главы Минобороны Сергея Шойгу с китайским коллегой Ли Шанфу. После переговоров члены китайской делегации посетили несколько объектов Национального центра управления обороной РФ.

Господин Ли с 16 апреля находится с визитом в Москве. В день приезда министр встретился с господином Шойгу, а также провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот заявил, что отношения России и Китая хорошо развиваются, в том числе по линии военных. Глава Минобороны КНР утверждает, что Россия и Китай продолжают сотрудничество «в интересах развития и процветания всего мира».

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и встретились Сергей Шойгу и Ли Шанфу».

Лаура Кеффер