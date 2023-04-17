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Коммерсантъ FM
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SpaceX отменила запланированный на 17 апреля запуск тяжелой ракеты-носителя Starship

Американская компания SpaceX Илона Маска отложила первый испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship. Стартовая площадка для пуска располагается на космодроме Starbase в Техасе, недалеко от мексиканской границы. По словам представителей SpaceX, которые приводит AFP, запуск был отменен за несколько минут до запланированного времени из-за проблемы с герметизацией. AP пишет, что пуск отложен из-за проблемы с первой ступенью ракеты, следующая попытка состоится не раньше 19 апреля.

Сверхтяжелая ракета-носитель Starship

Сверхтяжелая ракета-носитель Starship

Фото: Joe Skipper, Reuters

Сверхтяжелая ракета-носитель Starship

Фото: Joe Skipper, Reuters

«Отказавшись от сегодняшней попытки летных испытаний, команда работает над следующей доступной возможностью»,— сообщает SpaceX в Twitter. «Попробуем еще через несколько дней»,— написал господин Маск в Twitter.

Компания планирует использовать Starship для отправки астронавтов и грузов на Луну и Марс. «Это очень рискованный полет»,— заявил господин Маск в прямом эфире в Twitter 16 апреля. «Мы собираемся быть очень осторожными, и если увидим что-то, что вызывает у нас беспокойство, мы отложим»,— сказал бизнесмен.

Многоразовая ракетная система Starship состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. В высоту она достигает 120 м и является самой высокой ракетой в мире. С начала разработки, в 2019 году, происходили инциденты во время испытаний: в 2019 году взорвался первый прототип, в мае и декабре 2020 года, а также в феврале и марте 2021 года также происходили взрывы.

Мария Федотова

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