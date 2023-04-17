В селе Муром Белгородской области снаряд разрушил жилой дом

В результате обстрела села Муром в приграничном Шебекинском городском округе Белгородской области разрушен частный жилой дом. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

Снаряд попал в дом, когда внутри никого не было. Глава округа Владимир Жданов решает вопрос с размещением жителей в безопасном месте. В результате обстрела, по предварительным данным, различные повреждения получили еще три частных домовладения.

Ранее сегодня, 17 апреля, губернатор дважды сообщил об обстреле Борисовского района и Шебекинского горокруга. В хуторе Лозовая Рудка с беспилотника был атакован жилой дом. В поселке Красное на ферме из-за снаряда загорелось сенохранилище. В ночь на понедельник в Белгороде и Белгородском районе из-за действий противника произошли пожары на двух гражданских объектах.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Власти помогают жителям приграничных территорий с переездом в безопасные места.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж