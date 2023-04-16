Главные новости за выходные 15–16 апреля

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о большом пасхальном обмене военнопленными с Россией. По его словам, передача проходила последние дни в несколько этапов. В результате на Украину вернулись 130 военнослужащих. Российские официальные лица об обмене не сообщали.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. В храме присутствовали президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Глава государства и патриарх после заутрени обменялись подарками — пасхальными яйцами.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon ответил на вопрос о числе погибших солдат ВСУ в ходе конфликта с Россией. Он сказал, что не может раскрыть количество погибших, но может заверить, «что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции». По последним официальным данным, при землетрясении в Турции в начале февраля погибли более 50 тыс. человек.

Правительство России подготовило поправки, согласно которым экспортные пошлины на российскую нефть Urals будут рассчитывать с учетом не только ее цены, но и стоимости эталонного сорта нефти Brent. Размер скидки на Urals предлагается ограничить. Подготовленные в правительстве поправки рассмотрит профильный комитет Госдумы.

Еврокомиссия осудила запрет Венгрии и Польши на ввоз украинского зерна. В ЕК считают, что односторонние действия стран—членов ЕС в отношении торговой политики неприемлемы. Венгрия и Польша 15 апреля запретили ввоз украинской сельхозпродукции. Власти Болгарии рассматривают вопрос о запрете на импорта украинского зерна.

Президент США Джо Байден объявил о решении участвовать в выборах главы государства. Он пообещал объявить о старте кампании «относительно скоро». «Я говорил вам, что мой план — снова баллотироваться»,— сказал господин Байден журналистам.

В Судане происходит вооруженное противостояние между армией и Силами быстрого реагирования. Его причиной стала планируемая интеграция Сил быстрого реагирования в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению. Бои начались на этой неделе, погибли уже более 50 человек, ранения получили около 600. Россиян среди пострадавших нет.

В Германии три последние АЭС отключили от энергосети. Речь идет о станциях «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд». «Мы работаем в соответствии с буквой закона, и тут однозначно продолжение работы реактора с 16 апреля было бы уголовным преступлением»,— сказал Геррит Нихаус, глава рабочей группы по надзору за АЭС при Министерстве окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ.

В Белоруссии арестовали администратора Telegram-канала Anonymous Russia, который входит в сеть пророссийских хакеров Killnet. Глава Anonymous Russia — 18-летний гражданин Белоруссии Арсений Елисеев по прозвищу Raty. Сейчас он находится в СИЗО-3 в Гомеле. Белорусская газета «Наша Нива» пишет, что зимой господина Елисеева разыскивал местный поисковой отряд. По его данным, молодой человек 14 февраля вышел из дома и пропал на девять дней.

В торговом центре «Щелковский» в Москве прошло открытие первого магазина белорусской компании Swed House, занимающейся продажей товаров шведской IKEA. В магазине представлены товары для кухни, мебельные аксессуары, текстиль.