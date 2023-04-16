Продовольственная программа ООН временно остановила работу в Судане после гибели трех сотрудников

В Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Из-за этого руководство ВПП приняло решение временно прекратить работу в стране, сообщила директор организации Синди Маккейн, чьи слова приводятся в пресс-релизе ВПП.

Она рассказала, что вчера, 15 апреля, во время перестрелки в международном аэропорту Хартума также был серьезно поврежден используемый ВПП самолет. Как отметили в организации, это «серьезно повлияло на способность ВПП перемещать гуманитарных работников и помощь внутри страны».

«Пока мы анализируем меняющуюся ситуацию с безопасностью, мы вынуждены временно приостановить все операции в Судане. ВПП стремится помогать суданскому народу, столкнувшемуся с острой нехваткой продовольствия, но мы не можем выполнять свою работу по спасению жизней, если безопасность наших команд и партнеров не гарантирована»,— пояснила госпожа Маккейн.

В Судане происходит вооруженное противостояние между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Его причиной стала планируемая интеграции последних в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению. Бои начались на этой неделе, погибли уже более 50 человек, ранения получили около 600. Россиян среди пострадавших нет.

Лаура Кеффер