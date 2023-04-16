Правительство предложило увязать расчет пошлин на Urals со стоимостью Brent

Правительство России подготовило поправки, согласно которым экспортные пошлины на российскую нефть Urals будут рассчитывать с учетом не только ее цены, но и стоимости эталонного сорта нефти Brent. Кроме этого, размер скидки на Urals предлагается ограничить. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на поправки, которые есть в распоряжении агентства. Их должны рассмотреть в профильном комитете Госдумы.

Как пишет ТАСС, при расчете вывозных таможенных пошлин на нефть следует учитывать среднюю цену Brent на мировых рынках (средиземноморском и роттердамском), а также котировки North Sea Dated на рынке Северного моря. Мониторинг North Sea Dated предлагают начать с 15 апреля. Новая схема расчета вступит в силу с 1 июня.

Согласно поправкам, если средняя стоимость Urals на средиземноморском и роттердамском рынке сложилась ниже уменьшенной на $204,4 и $182,5 за тонну North Sea Dated в Северном море, то она принимается равной уменьшенной на $204,4 за тонну и $182,5 за тонну соответственно средней цене на нефть North Sea Dated.

В апреле в России вступил в силу закон о новой методике определения цены нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Согласно закону, при расчете пошлин ограничивается скидка на Urals. Если в апреле дисконт Urals составит более $34 от средней цены Brent, то НДПИ и НДД рассчитываются исходя из стоимости Urals с дисконтом $34 от Brent, в мае дисконт составит $31 от Brent, в июне — $28. С июля показатель будет установлен на уровне $25.

По данным Минфина, средняя цена Urals в марте текущего года составила $47,85 за баррель против $89,05 в марте 2022-го. Стоимость на сорт нефти упал в 1,86 раза, оценивали в Минфине.

О нефтегазовых доходах России — в материале «Ъ» «Дотянуть до базы».

Олеся Павленко