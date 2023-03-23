Китай заявил о вхождении эсминца США в его акваторию Парасельских островов

Американский ракетный эсминец USS Milius вошел в акваторию спорных Парасельских островов (острова Сиша). Китай обвинил США в незаконном вторжении, так как считает архипелаг своей территорией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato / Reuters Фото: Issei Kato / Reuters

Парасельские острова — спорный архипелаг в Южно-Китайском море, который практически равноудален от побережий КНР и Вьетнама. Фактически острова контролирует Китай, но на них также претендуют Вьетнам и частично признанный Тайвань.

Пекин заявил, что эсминец вошел в акваторию Парасельских островов без получения разрешения со стороны китайских властей и тем самым подорвал мир и стабильность в Южно-Китайском море. Представитель южной зоны боевого командования китайской армии Тянь Цзюньли заявил, что войска КНР «будут поддерживать высокий уровень боевой готовности и принимать все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и безопасности, а также мира и стабильности в Южно-Китайском море» (цитата по Reuters).

К чему привело вхождение американского эсминца в акваторию островов в 2022 году — в материале «Ъ» «Эсминец США далеко зашел».

Леонид Уварчев