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Коммерсантъ FM
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Китай заявил о вхождении эсминца США в его акваторию Парасельских островов

Американский ракетный эсминец USS Milius вошел в акваторию спорных Парасельских островов (острова Сиша). Китай обвинил США в незаконном вторжении, так как считает архипелаг своей территорией.

Фото: Issei Kato / Reuters

Фото: Issei Kato / Reuters

Парасельские острова — спорный архипелаг в Южно-Китайском море, который практически равноудален от побережий КНР и Вьетнама. Фактически острова контролирует Китай, но на них также претендуют Вьетнам и частично признанный Тайвань.

Пекин заявил, что эсминец вошел в акваторию Парасельских островов без получения разрешения со стороны китайских властей и тем самым подорвал мир и стабильность в Южно-Китайском море. Представитель южной зоны боевого командования китайской армии Тянь Цзюньли заявил, что войска КНР «будут поддерживать высокий уровень боевой готовности и принимать все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и безопасности, а также мира и стабильности в Южно-Китайском море» (цитата по Reuters).

К чему привело вхождение американского эсминца в акваторию островов в 2022 году — в материале «Ъ» «Эсминец США далеко зашел».

Леонид Уварчев

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