В Севастополе остановлено морское сообщение

Движение морского транспорта остановили в Севастополе, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Причины не указываются.

В дирекции заявили, что на конечных остановочных пунктах организован наземный подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Когда движение возобновится, неизвестно.

В марте в Севастополе останавливали движение пассажирского морского транспорта из-за шторма. В том же месяце три морских беспилотника ВСУ пытались прорваться в бухту под Севастополем. По ним открыли огонь средства ПВО, никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер