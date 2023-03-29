В Севастополе остановили движение пассажирского морского транспорта из-за шторма

В Севастополе в связи со штормовым ветром и неблагоприятной погодой приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС Севастополя Фото: пресс-служба ГУ МЧС Севастополя

Паром и другие пассажирские судна временно не осуществляют рейсы по маршруту «Артиллерийская бухта — Радиогорка». Сообщается о возможной приостановке движения катеров на линии «Графская пристань — Северная».

Ранее в ГУ МЧС Крыма объявили штормовое предупреждение из-за прогноза о проливных дождях, мокром снеге и снегопадах в горах. Усиление ветра в период с 28 до 30 марта может достигать 25 м/с, сообщили в ведомстве.

Анастасия Донскова

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