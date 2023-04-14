Украинская тероборона перешла в наступление

Как стало известно “Ъ”, суд в Ростове-на-Дону рассмотрит крупнейшее по числу участников уголовное дело об организации Украиной террористического подполья на новых территориях России для совершения актов международного терроризма. По версии ФСБ, пятеро бывших и действующих сотрудников ВСУ готовили атаку на гуманитарный конвой в Запорожской области и российских военных, которые его охраняли. Свою вину фигуранты, у которых изъяли оружие и взрывчатку, признали не в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Пятеро жителей Мелитополя (столица Запорожской области России) — контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие теробороны Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также уволенный из украинской армии в отставку Юрий Петров — предстанут перед Южным окружным военным судом по уголовному делу об участии в террористическом сообществе и приготовлении к акту международного терроризма (ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК РФ).

По версии следствия, которое проводилось УФСБ по Крыму и Севастополю, все фигуранты состояли в «Союзе участников АТО Мелитополя», возглавляемом Владимиром Минко. При этом следует отметить, что антитеррористической операцией на Украине называют боевые действия против вооруженных формирований ДНР и ЛНР, которые велись с 2014 по 2022 год.

Как указано в материалах дела, организация планировала взрывы в расположениях российских войск и местах раздачи гуманитарной помощи нуждающимся гражданам.

По версии следствия, не позднее 13 марта 2022 года Минко, находясь в Запорожье, определил на основе переданных ему участниками сообщества данных место совершения терактов. Согласно плану, самодельное взрывное устройство должно было быть прикреплено под капотом машины ЗАЗ-1102 красного цвета, оставленной недалеко от места выдачи гуманитарной помощи. Одновременно с основным взрывом исполнители должны были забросать противотанковыми гранатами военную технику, охраняющую российских военнослужащих, работающих на выдаче гуманитарной помощи.

Однако теракт удалось предотвратить военным и сотрудникам ФСБ, которые 6 апреля 2022 года обнаружили в гаражном боксе Горлова автомобиль, уже заряженный взрывчаткой. В тот же день оперативники нашли тайники с оружием, боеприпасами и гранатами. Как указано в материалах дела, тайники были оборудованы не только в подвалах домов и гаражах, но и находились на кладбище — под кучей мусора и под могильным надгробием. Сам Игорь Горлов был задержан 20 апреля 2022 года сотрудниками УФСБ России по Крыму.

Следователи считают, что именно Игорь Горлов изготовил бомбу и разместил ее в машине. Также он, согласно материалам дела, занимался поиском других средств совершения преступления, оборудовал тайники и переносил в них оружие и боеприпасы. Отставник Петров хранил у себя в гараже целый арсенал оружия и боеприпасов и также занимался тайниками.

Владимир Зуев, который совмещал службу в теробороне ВСУ с работой у юрлица, обслуживающего городские камеры видеонаблюдения, обвиняется в том, что помогал отслеживать передвижения российских военных и передавал товарищам сведения о дислокации войск РФ. Андрей Голубев, по версии следствия, собирал информацию о местах и времени выдачи гуманитарной помощи. Кроме того, им обоим вменяют в вину поиск соучастников и обеспечение анонимного общения участников сообщества в мессенджере Threeme.

Роль Александра Жукова, по версии следствия, заключалась в поиске сведений о местах дислокации российских военных, оружия и других средств совершения преступления, а также в выполнении иных указаний Владимира Минко. Предполагаемый организатор террористического подполья, по некоторым данным, находится в розыске.

Задержанных доставили из Мелитополя в Крым, где они были арестованы Киевским судом Симферополя, а потом их отправили в Москву, в СИЗО «Лефортово». Вначале они признавали свое участие в подготовке терактов, но не полностью, а частично. Впоследствии большинство из них от своих слов отказались. Оказавшись в столице, фигуранты и их защитники активно обжаловали все действия следствия, но меру пресечения им не изменили.

Какую позицию занимают сейчас обвиняемые, станет известно уже на процессе, который в окружном военном суде должен стартовать в конце апреля.

Кстати, в том же суде уже слушается уголовное дело Павла Запорожца — еще одного предполагаемого международного террориста с новых российских территорий. По версии следствия, он планировал совершить взрыв в Херсоне во время марша «Бессмертного полка» 9 мая 2022 года. Еще ряд обвиняемых в похожих преступлениях в СИЗО Москвы и Симферополя сейчас изучают материалы своих уголовных дел, которые затем будут утверждены прокуратурой и направлены в тот же Ростовский суд, к подсудности которого относятся расследования преступлений террористической направленности в Запорожской области.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону; Николай Сергеев