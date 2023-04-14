Главные новости за 14 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Член спортивной сборной команды Краснодарского края по волейболу 22-летний Олег Пивень погиб в ходе спецоперации на Украине.

В Краснодарском крае начались работы по созданию нового курортного города на берегу Черного моря.

Блогершей-живодеркой, издевающейся над котами и хомяками, на которую пожаловались в Краснодаре, оказалась девятиклассница из белорусского Белозерска.

ГК «Мантера» займется возрождением и развитием Чернореченского форелевого хозяйства в Гудаутском районе Абхазии. Объем инвестиций оценивается в 500 млн руб.

В Сочи по иску прокуратуры возбуждено исполнительное производство из-за риска обрушения двух многоэтажных домов в переулке Вишневом.

Экологи обнародовали мастер-план курорта «Лагонаки», заявив о возможной вырубке 62 га заповедника.

Приезжий из Оренбурга задержан по подозрению в убийстве краснодарца из-за Sony PlayStation.

В Динском районе в ДТП погибли три человека, в том числе 40-летняя беременная женщина.

В Крыму на сторонников криминальной субкультуры «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), ранее похитивших человека, завели уголовное дело за организацию и участие в деятельности экстремистской организации.

С 15 по 17 апреля ночью и утром местами в Краснодарском крае прогнозируют заморозки до -3 градусов.

Сезон фонтанов стартует 24 апреля. Всего начнут работу 14 муниципальных фонтанов.

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