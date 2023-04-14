Подозреваемого в убийстве студента из-за Play Station задержали в Краснодаре

По подозрению в совершении убийства 18-летнего жителя Краснодара задержан 34-летний приезжий из Оренбурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В настоящее время задержанный передан в следственные органы»,— сообщает ведомство.

Тело студента обнаружила его сестра 13 апреля в квартире на улице Октябрьской. Сотрудники уголовного розыска установили маршрут злоумышленника, изучив записи с камер видеонаблюдения.

По данным СМИ, молодого человека зарезал мужчина, который откликнулся на объявление о продаже Sony PlayStation. Преступник похитил игровую приставку жертвы, ноутбук и умную колонку.

Олег Исаев

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