СМИ: живодерка, которую искали в Краснодаре, нашлась в белорусском Белоозерске

Блогершой-живодеркой, издевающейся над котами и хомяками в Telegram-канале, оказалась девятиклассница из белорусского горда Белоозерска, сообщает Mash.

Издание отмечает, что с родителями и девочкой уже работает милиция. По предварительным данным, признаков издевательств над животными не обнаружили. В Telegram-канале блогерши появились посты с признаниями в любви к животным.

На канал, где публикуют видео с издевательствами над котами и хомяками, обратили внимание интернет-СМИ 13 апреля. Живодерка морила животных голодом, избивала, душила и пр. На одном видео, возможно, запечатлено убийство кота (блогерша утверждала, что сбросила животное с третьего этажа). Подписчикам предлагалось голосовать и выбирать очередной способ издевательства.

В полицию Краснодара поступило девять сообщений от местных жителей, в которых сообщалось, что несовершеннолетняя девушка снимает на видео и выкладывает в сеть мучения животных. Предполагалось, что живодерка живет в Краснодаре или крае.

Наталья Решетняк

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