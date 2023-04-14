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15–17 апреля на Кубани прогнозируют заморозки

С 15 по 17 апреля ночью и утром местами в Краснодарском крае прогнозируют заморозки. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Местами в регионе, за исключением Черноморского и Азовского побережья, ожидается понижение температуры до -1...-3°.

Сегодня, 14 апреля, Кубань продолжает находиться под влиянием западной периферии циклона. В регионе ожидается дождь, в предгорьях и горах в сочетании с мокрым снегом.

Ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются подъемы уровней воды в реках.

Татьяна Ручкина

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