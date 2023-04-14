Экологи обнародовали мастер-план курорта «Лагонаки», заявив о возможной вырубке 62 га заповедника

АНО «Гражданская инициатива против экопреступности» обнародовало якобы служебную переписку между Федеральным агентством по туризму, АО «Корпорация Туризм.РФ» и НАО «Красная Поляна», в которой, как утверждают активисты, обсуждается мастер-план будущего горнолыжного курорта «Лагонаки» с описанием местоположения гостиниц, горнолыжных трасс и объектов инфраструктуры. Документ вместе с комментариями экологов размещен на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ciaec.ru Фото: ciaec.ru

Используя эти данные, активисты пришли к выводу, что для строительства курорта необходимо вырубить 62,6 га (88 футбольных полей) заповедника, или 9,3 тыс. деревьев.

Согласно мастер-плану, имеющемуся в распоряжении активистов, на курорте планируют построить верхнюю деревню площадью около 64 га. В этом кластере планируется расположить гостиничный городок с номерным фондом на 2,5 тыс. номеров, а также кафе, рестораны, магазины, станции канатной дороги, сервисно-техническую зону и гостевые паркинги. Данная территория, по данным АНО «Гражданская инициатива против экопреступности», входит в границы объекта «Западный Кавказ» и целиком ложится на лесной массив.

Кроме того, экологи определили, что на территории заповедника придется проложить временные дороги протяженностью 32 км, таким образом в альпийской зоне будет поврежден почвенно-растительный покров на площади не менее 19,2 га (около 24 футбольных полей).

В мастер-плане подчеркивается, что катание будет организовано по естественному снежному насту, но экологи считают, что разработчики не раскрыли, как именно будет готовиться грунтовая основа лыжных трасс, которые займут территорию около 27,6 га.

Размещать организованных туристов предлагается в двух гостиничных зонах — в верхней и нижней деревнях. Всего в рамках трех очередей строительства планируется возвести гостиничный фонд на 3 тыс. номеров, не считая 20 индивидуальных коттеджей-шале.

Также общественники опасаются, что создание системы водоснабжения курорта отрицательно скажется на гидрологическом режиме реки Курджипс и качестве ее вод.

Как утверждают активисты «Гражданской инициативы против экологической преступности», единственным юридическим препятствием на пути к началу реализации проекта является международный охранный статус участков, на которых планируется развернуть стройку. Россия настаивает на пересмотре границ объекта «Западный Кавказ», но пока этот вопрос подвис из-за напряженной международной обстановки.

АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» появилась в июле 2018 года для реализации природоохранных и эколого-просветительских проектов, поддержки общественных экологических инициатив, борьбы с нарушениями в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, развития гражданского контроля. Организацией управляет Совет директоров. Главный офис организации находится в Краснодаре. В 2019 году Министерство юстиции России включило организацию в реестр НКО-иноагентов. В 2022 году организацию убрали из реестра.

В начале года стало известно, что прокуратура Краснодарского края вынесла предостережение о недопустимости перевода части Кавказского заповедника «Турьи горы» и Агепста в заказник.

Летом прошлого года стало известно, что Минприроды готовило к рассмотрению вопрос о переводе заповедных территорий, находящихся под охраной ЮНЕСКО, в состав Сочинского заказника. Реализация этой процедуры могла повлечь за собой появление объектов туристической инфраструктуры, поскольку статус заказника допускает использование земель под туристическую застройку.

Наталья Решетняк

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