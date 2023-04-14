В Крыму на сторонников криминальной субкультуры, похитивших человека, завели дело

В Крыму на сторонников криминальной субкультуры «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), ранее похитивших человека, завели уголовное дело за организацию и участие в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Крыму.

Верховный суд РФ признал субкультуру экстремистской в августе 2020 года. Однако в ноябре этого же года молодой человек организовал ее ячейку в Бахчисарайском районе Крыма. Он привлек к деятельности организации других лиц. Вместе они выезжали к местным жителям, запугивали их и вымогали деньги. Также они оповещали участников ячейки о появлении на подконтрольной им территории сотрудников правоохранительных органов, собирали общак для поддержки заключенных. Кроме того, они занимались пропагандой криминальных традиций, асоциального поведения, ненависти, агрессии и насилия в отношении стражей порядка и членов общества, не поддерживающих идеологию АУЕ.

В селе Фронтовое они похитили 23-летнего молодого человека. Когда они поняли, что ценных вещей и денег у него нет, они избили его бейсбольными битами и деревянными палками, затем погрузили в багажник «Лады Приоры» и возили по территории района. Однако парню удалось самостоятельно сбежать. Кроме того, члены группы вымогали 11 тыс. руб. у 16-летнего парня.

Преступная деятельность сторонников экстремистской организации была пресечена сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю, а также Центра по противодействию экстремизму МВД Крыма. При обысках у членов ячейки изъяли патроны, оружие и телефоны с тематикой АУЕ. Сейчас устанавливаются все участники экстремистской организации и другие их преступления.

Татьяна Ручкина

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