В Динском районе в ДТП погибли три человека, включая беременную женщину

В пятницу, 14 апреля, в Динском районе Краснодарского края в результате ДТП погибли три человека, в том числе 40-летняя беременная женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла на автодороге «Динская — Пластуновская». Во время обгона водитель автомобиля Hyundai создал помеху Opel. Водитель немецкого авто выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с ВАЗ-2110.

«В результате аварии погибли 44-летний водитель и два пассажира ВАЗа, в том числе беременная женщина»,— сообщает ведомство.

В медучреждение доставлена 30-летняя водитель Opel.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram