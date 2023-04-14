В Динском районе в ДТП погибли три человека, включая беременную женщину

В пятницу, 14 апреля, в Динском районе Краснодарского края в результате ДТП погибли три человека, в том числе 40-летняя беременная женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Авария произошла на автодороге «Динская — Пластуновская». Во время обгона водитель автомобиля Hyundai создал помеху Opel. Водитель немецкого авто выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с ВАЗ-2110.
«В результате аварии погибли 44-летний водитель и два пассажира ВАЗа, в том числе беременная женщина»,— сообщает ведомство.
В медучреждение доставлена 30-летняя водитель Opel.
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