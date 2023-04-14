Главные новости Юга России. Коротко

Утвержден проект планировки территории старого аэропорта в Ростове. Предполагается, что новый район, планировку которого утвердило региональное правительство 10 апреля, будет включать не только жилые кварталы, но и деловую застройку, объекты социальной инфраструктуры.

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Подозреваемые в создании ОПГ ростовские полицейские арестованы. Ессентукский городской суд в Ставропольском крае избрал меру пресечения для 24 лиц, в том числе, полицейских, из Ростова, подозреваемых в создании преступного сообщества и получении взяток от предпринимателей на общую сумму 25 млн руб.

ВККС рекомендовала на должность зампредседателя Ростовского облсуда Максима Донченко. Новый кандидат на должность работает в Ростовском областном суде с 2006 года. Также ВККС сообщила о прекращении полномочий в качестве председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой.

Уголовное дело в отношении Игоря Кундрата будет рассмотрено заново. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении депутата регионального Заксобрания Игоря Кундрата, обвиняемого в нанесении ущерба в размере 46 млн руб.

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Sminex-Интеко готовится продать ростовского девелопера «Интеко» за 3 млрд руб. Владельцы одного из крупнейших в ЮФО строительных холдингов сообщили о намерении продать компанию «Интеко». Она занимается строительством 300 тыс. кв. м в Левенцовском районе города, а также готовится к застройке 217 га у водохранилища Ростовское море.

В Анапе протестантский пастор осужден за участие в нежелательной организации. Анапский городской суд приговорил Николая Богословского, пастора местной религиозной группы «Христиан веры евангельской Христа Спасителя», к 1 году в колонии-поселении за участие в деятельности международной организации «Новое поколение», признанной нежелательной в России.

Ростовская алкогольная компания в суде требует 1,1 млн евро с певицы Ольги Бузовой. «ГлобалВайнДистрибьюшен» подала иск в Приморский районный суд Санкт-Петербурга с требованием взыскать 1,1 млн евро с певицы Ольги Бузовой и ее лейбла «АрчерМьюзикПродакшнс».

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ГК «Чистый город» инвестирует 1 млрд рублей в экотехнопарк на территории Калмыкии. Группа компаний планирует возвести полигон, площадку компостирования и мусоросортировочный комплекс в Целинном районе. Комплекс по обработке отходов должен быть введен в эксплуатацию в 2025 году.

В Ставрополе началась подготовка Комсомольского пруда к купальному сезону. В ближайшее время специалисты отремонтируют пешеходное покрытие на северном склоне водоема, также обследуют дно пруда, приведут в надлежащий вид спортивное оборудование, лавочки и лежаки.

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В Адыгее вновь будет отремонтирована дамба Октябрьского водохранилища. Дамбу в Тахтамукайском районе республики вновь будут ремонтировать из-за просадки на одном из участков. Причиной стали проливные дожди.

Бывший владелец «Архыза» отсидит за преднамеренное банкротство. Пять лет колонии получил бизнесмен Валерий Герюгов. Бывший владелец производившей популярную минеральную воду «Архыз» группы компаний «Висма» был признан виновным в преднамеренном банкротстве своего предприятия с выводом из него активов почти на 1,5 млрд руб.

В калмыцком заповеднике «Черные земли» открылся экомаршрут «Тюльпаны Маныча». В заповеднике «Черные земли» на территории республики Калмыкия начал работу экологический туристический маршрут «Тюльпаны Маныча», сообщает пресс-служба заповедника.