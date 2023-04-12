Депутата вернули на исходную

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении депутата регионального Заксобрания Игоря Кундрата. Изначально его обвиняли в краже — было установлено, что господин Кундрат в течение четырех лет занижал показатели потребления газа принадлежащим ему хлебокомбинатом, сумма ущерба составила более 46 млн руб. Однако Шахтинский городской суд квалифицировал действия предпринимателя по более мягкой статье и прекратил уголовное дело, назначив ему судебный штраф в размере 25 тыс. руб. Прокуратура добилась отмены этого решения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кундрат снова предстанет перед судом

Фото: Законодательное Собрание Ростовской области Игорь Кундрат снова предстанет перед судом

Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

Уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Кундрата будет рассмотрено заново. Соответствующее решение принял Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. «Судебное постановление первой инстанции по существу дела отменено, также отменено апелляционное определение Ростовского областного суда», — сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

Уголовное дело о краже в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) в отношении директора комбината «Кундрат», депутата областного Законодательного Собрания Игоря Кундрата и инженера по газовому и электрическому хозяйству предприятия Антона Аскользина было возбуждено СУ СКР по Ростовской области в октябре 2020 года. По версии следствия, обвиняемые при помощи компьютерной программы в 2016-2020 годах ежемесячно занижали показатели потребления газа хлебокомбинатом «Кундрат». Таким образом за почти четыре года комбинатом был похищен газ на сумму более 46 млн руб.

Рассмотрение дела в Шахтинском городском суде началось в ноябре 2021 года. Подсудимые признали вину и добровольно возместили газоснабжающей организации причиненный ущерб.

Несмотря на это, прокурор в прениях настаивал, что фигурантам следует назначить строгое наказание — по шесть лет колонии общего режима каждому.

Изучив мнения сторон, суд переквалифицировал действия подсудимых по более мягкой статье о причинении имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Постановлением суда уголовное дело было прекращено с назначением обвиняемым по 25 тыс. руб. судебного штрафа.

Это решение прокуратура обжаловала в апелляционном порядке. Гособвинитель настаивал, что обвиняемым нужно ужесточить наказание. Однако облсуд не нашел для этого оснований, постановление первой инстанции было оставлено без изменения.

После этого заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов подал кассационное представление в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. По итогам рассмотрения этой жалобы суд отменил решения Шахтинского городского и Ростовского областного судов.

Дело будет рассмотрено заново в первой инстанции, где фигурантов будут судить по ст. 158 УК РФ, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 10 лет.

Господин Кундрат не комментировал свое уголовное преследование. Его адвокат Максим Хырхырьян в разговоре с «Ъ-Юг» также отказался выразить позицию защиты по делу.

Игорю Кундрату 59 лет, он избран депутатом Заксобрания Ростовской области в 2018 году. Господин Кундрат состоит в двух комитетах Заксобрания — по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству и по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Согласно справке на сайте Заксобрания, господин Кундрат является членом фракции «Единая Россия». Однако из самой партии депутат вышел еще в сентябре 2020 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПК “Кундрат”» зарегистрировано в Октябрьском районе Ростовской области в 2015 году. В качестве единственного бенефициара и руководителя предприятия указан Игорь Кундрат.

На сайте компании сообщается, что производственный комплекс «Кундрат» работает с 1996 года и занимается производством хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Поставка продукции, помимо прочего, производится в социальные учреждения (школы, детские сады и т. д.). Кроме того, комбинат выполняет госзаказ по обеспечению продовольствием воинских частей Северо-Кавказского, Московского и Уральского военных округов.

Кристина Федичкина