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ВККС рекомендовала на должность зампредседателя Ростовского облсуда Максима Донченко

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рекомендовала на должность заместителя председателя Ростовского областного суда Максима Донченко, сообщает пресс-служба коллегии.

Фото: судьироссии.рф

Фото: судьироссии.рф

По данным ресурса «Судьи России», Максим Донченко работает в Ростовском областном суде с 2006 года. Является председателем судебной коллегии по гражданским делам.

Также ВККС сообщает о прекращении полномочий в качестве председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой.

Ранее «Ъ-Юг» подробно писал о ситуации с отставкой председателя Ростовского областного суда. Ряд источников утверждает, что ситуация связана с расследованием уголовного дела о коррупции в судебной системе региона. Под арестом находится начальник управления судебного департамента в Ростовской области Андрей Рощевский.

Анастасия Назарова

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