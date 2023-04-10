Воздушную гавань расчертили на кварталы

Правительство Ростовской области на очередном заседании 10 апреля утвердило проект планировки территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону. Предполагается, что новый район будет включать не только жилые кварталы, но и деловую застройку, объекты социальной инфраструктуры. Одним из застройщиков выступит ГК «ЮгСтройИнвест». Эксперт предполагает, что привлечение застройщиков будет зависеть от обеспечения участка коммунальной и общественной инфраструктурой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Проект по планировке участка общей площадью 367,86 га на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, подлежащей комплексному развитию, был опубликован на сайте правительства Ростовской области в рамках очередного заседания.

По информации заместителя главы АО «Региональная корпорация развития» (АО «РКР») Игоря Далаксакуашвили, заказчиком проекта выступило АО «РКР». Непосредственно разработкой занималось ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства».

Согласно документу, под жилое строительство отводятся 142,2 га, под общественно-деловую застройку — 93 га, под улично-дорожную сеть — 83,1 га. Площадь территорий общего пользования составит 24 га, рекреационных зон — 12 га. Под два транспортно-пересадочных узла выделены 11 га и 2 га соответственно.

Численность населения нового района составит около 47 тыс. человек. Жилищный фонд территории — 1,513 млн кв. м. Планируется строительство трех жилых микрорайонов и одного жилого квартала. Этажность домов составит в среднем от 13 до 24 этажей. Однако на участке в районе пересечения улиц Берберовской и Вересаева возможно строительство многоквартирных домов до 35 этажей.

Проект предусматривает зеленые зоны площадью 79,7 га, включая придомовые территории, два парка и бульвары. Также будет произведено компенсационное озеленение в границах санитарно-защитной зоны для ОАО «РЗГА № 412» по адресу: пр. Шолохова, 282. Предусмотрено строительство парковок и гаражей на 43,1 тыс. машино-мест, а также парковка возле транспортного узла на 1 тыс. мест.

В районах жилой застройки будет построено восемь детских садов, рассчитанных на 2210 мест. Также кварталы будут обеспечены пятью школами на 5,1 тыс. мест. В районе будут построены две поликлиники для взрослых на 600 и 350 посещений в смену, женская консультация на 150 посещений в смену, детская поликлиника на 250 посещений в смену, стоматологическая поликлиника на 150 посещений в смену. Будет построена станция медицинской помощи на шесть бригад. Кроме того, на территории бывшего аэропорта будет построено два спортивных зала. Рядом с парком расположится спортивно-зрелищный комплекс с ледовым катком, универсальными залами и футбольным полем.

В районе появится и специализированный выставочный зал для профессионального сообщества художников, концертный зал на 2 тыс. мест и театр кукол. Планируется строительство двух храмов и часовни. Под «правительственный квартал» отводится 8 га.

Для обеспечения нового района понадобится создание системы водоснабжения мощностью до 22 тыс. куб. м в сутки, а также система электроснабжения мощностью 69,9 тыс. кВт.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, группа компаний «ЮгСтройИнвест» освоит около 60 га земли в старом аэропорту. Застройщик уже приобрел компанию «Аэро-Сити» (входила в структуры «Реновы»), владеющую рядом участков на данной территории.

По мнению гендиректора агентства недвижимости «Парус» Максима Хмеля, крупные строительные проекты для инвесторов сегодня имеют высокий риск из-за спада продаж на рынке жилья. «В случае с территорией старого аэропорта привлечение застройщиков будет происходить постепенно, по мере создания на данной территории транспортной, инженерной, административной, социальной инфраструктуры», — полагает господин Хмель. Он отмечает, что территория удачно расположена, есть транспортная доступность. «Можно предположить, что основная масса вводимого жилья будет рассчитана на потребителей из среднего класса. Стоимость одного кв. м жилья составит здесь около 100 тыс. рублей», — прогнозирует эксперт.

Анастасия Назарова