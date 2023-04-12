В Ставрополе началась подготовка Комсомольского пруда к купальному сезону

В столице Ставрополья рабочие приступили к подготовке Комсомольского пруда к летнему сезону, написал в своем Telegram-канале глава администрации Иван Ульянченко.

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В ближайшее время специалисты отремонтируют пешеходное покрытие на северном склоне водоема, также обследуют дно пруда, приведут в надлежащий вид спортивное оборудование, лавочки и лежаки. Кроме того, готовится проект по противооползневым мероприятиям.

«Как только проект пройдет экспертизу, и специалисты дадут положительную оценку, приступим к его реализации»,— написал мэр Ставрополя.

Напомним, ранее сообщалось, что берега Комсомольского пруда обработали от клещей.

Анастасия Назарова